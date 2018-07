Marco Aurelio Denegri: las 10 columnas más leídas del polígrafo en El Comercio

Marco Aurelio Denegri era un misántropo popular cuyas columnas dominicales en este diario alcanzan en la web envidiables picos de lectura. En esta nota destacamos 10 de sus publicaciones más consultadas:

1. "SEXO Y GÉNERO"

(Más de 104 mil páginas vistas)

"Una de las consecuencias del feminismo es haber distinguido entre sexo y género. Aquél designa una categoría orgánica, biológica, y éste una categoría sociocultural que implica diferencias o desigualdades sociales, económicas, políticas y laborales. Entre las feministas son por eso comunes expresiones como estudios de género, discriminación de género, violencia de género."

2. "EL CLAROSCURO DE COLÓN"

(Más de 99 mil páginas vistas)

"Conmemoramos un nuevo aniversario del Descubrimiento de América, o más precisamente, del hecho de haber llegado Colón a una de las Islas Bahamas, que los nativos llamaban Guanahaní y que Colón denominó San Salvador.



Acerca de Colón, como acerca de cualquier personaje histórico considerable, hay desfiguraciones, falsedades y lugares comunes que la crítica especializada, felizmente, se ha encargado de ir desvaneciendo; pero como las aclaraciones de los estudiosos y eruditos no suelen llegar al gran público, éste sigue repitiendo los errores y esparciéndolos inconsideradamente."

3. ¿SAN MARTÍN DE PORRES O DE PORRAS?

(Más de 50 mil páginas vistas)

"Juan José Vega se pregunta por qué decimos Porres y no Porras, como en realidad debiéramos decir, ya que el padre de nuestro santo moreno se apellidaba Porras; era un español de nacimiento llamado Juan de Porras, y así consta documentalmente y así fue registrado varias veces.



“Pero sucede que en idioma portugués –explica Juan José Vega–, porra es la palabra que sirve para designar la parte masculina del hombre [el miembro, el pene], y a todas luces era inadecuado llamar así a un santo, y peor aún en plural [o sea, Porras y no simplemente Porra]. [...]"

4. "LA CAPACIDAD DE AMAR"

(Más de 49 mil páginas vistas)

"El historiador Pablo Macera dice que el tamaño y la promesa de una historia cualquiera dependen siempre de nuestro propio tamaño. Esta observación perspicaz y que a mí me gusta repetir se aplica muy bien a la capacidad de amar, capacidad desigualmente distribuida y que debe ser fomentada sin intermisión para que se acreciente."

5. "EL AMOR DE PAREJA"

(Más de 35 mil páginas vistas)

"¿Se puede amar, en el sentido de amor de pareja, no en el sentido de amor parental, ni de amor filial, ni de amor amical; no, en el sentido de amor de pareja, ya sea heterosexual, ya sea homosexual, se puede amar a más de una persona al mismo tiempo?



Para averiguarlo hay que tener en cuenta cuatro puntos:



1) La definición de amor.



2) La capacidad de amar.



3) La posibilidad de que una sola persona, a la que precisamente amamos, satisfaga todas nuestras expectativas e ilusiones.



4) El costo relacional."

6. "MISOGINIA"

(Más de 29 mil páginas vistas)

"La misoginia es el odio a la mujer; myso, en griego, es odiar, y gyné, mujer. El misógino odia a la mujer, siente aversión hacia ella o rehúye su trato.



Pandora, vale decir, la que tiene todos los dones, es la Eva de la mitología griega, mujer llena de encantos y belleza, pero también falsa, aduladora y astuta; Pandora se roba del Cielo una caja que contenía todos los males y además la Esperanza. Cuando fue abierta, se esparcieron por toda la Tierra las desgracias y calamidades, y únicamente quedó la Esperanza."

7. "¿ES UNA META EL AMOR?"

(Más de 24 mil páginas vistas)

"'Cuando la casa está concluida, entra la muerte.'



Théophile Gautier, que cita este proverbio turco en sus recuerdos de Balzac, dice que por eso los sultanes tienen siempre un palacio en construcción.



Por eso también, en las auténticas alfombras persas, falta la puntada final; son alfombras inconclusas; si los alfombreros las concluyesen, entonces “se acabaría el mundo”, según dicen ellos, porque el mundo no es una conclusión, sino un devenir, es un llegar a ser. El devenir es la realidad entendida como proceso o cambio y en principio es oponible a ser."



8. "¿CÓMO SE ORIGINÓ EL UNIVERSO?"

(Más de 22 mil páginas vistas)

"Bertrand Russell decía que no tiene sentido preguntar por el inicio del Universo y el principio de todas las cosas. El inicio o principio de algo es una ocurrencia temporal que supone un antes y un después. El inicio o comienzo es un punto en el tiempo, o sea en la magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro. Hablar del inicio del Universo sin preguntarse qué hubo antes de ese inicio, es un sinsentido. Es tan disparatado como hablar de un cuadrado redondo."

9. "LA CORBATA"

(Más de 20 mil páginas vistas)

"A mediados de la década de 1950, la tienda de la elegancia masculina era Crevani, en la cuarta cuadra del Jirón de la Unión; pero en 1957 la elegancia se mudó a la séptima cuadra de dicho jirón, donde se acababa de inaugurar la tienda Ascot y recuerdo que el dueño era un extranjero cincuentón que cojeaba ligeramente y que en una de nuestras conversaciones me dijo que venía de Bolivia y que los bolivianos pudientes eran elegantísimos, mucho más que los caballeros de nuestra high life, con la sola excepción de Óscar Berckemeyer Pazos."



10. "ACERCA DEL OLFATO"

(Más de 19 mil páginas vistas)

"En la especie humana, cada individuo tiene su olor particular, y los pueblos y las razas huelen también distintamente. El registro del olor se llama osmiograma, y tal vez en lo futuro se hagan, si no osmiogramas étnicos, al menos individuales, pues el olor de cada uno de nosotros es tan propio e inconfundible como las huellas dactilares, o mejor aún, como los ojos. El padre Huc dice que los chinos huelen a almizcle. Aseguran los chinos, por su parte, que los europeos tienen olor típico, aunque no muy penetrante. Esto parece ser cierto, y lo fue evidentemente en el caso de Huc, pues este misionero, que recorrió la China disfrazado de chino, jamás fue reconocido por nadie, no sólo por el disfraz, que era muy bueno, sino porque dominaba el chino y conocía a fondo los usos y costumbres de aquel país; nadie, pues, reparó en que no se trataba de un chino auténtico; nadie, salvo los perros, que le ladraban incesantemente, percipientes del olor no almizcleño, rarus odor, que despedía el viajero."



