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Resumen

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Fotografía de archivo del escritor peruano Mario Vargas Llosa. EFE/ Francisco Guasco
Fotografía de archivo del escritor peruano Mario Vargas Llosa. EFE/ Francisco Guasco
Por Agencia EFE

Ediciones Deusto, perteneciente al Grupo Planeta, publicará en español la biografía del Mario Vargas Llosa escrita por el británico Gerald Martin, después de que el sello Debate -de Penguin Random House- renunciara a los derechos por disconformidad con su contenido.

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