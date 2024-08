La energía que irradia Megan Maxwell es única, así como su sencillez y la frescura dentro de sus conversaciones que son el reflejo de sus libros y, por qué no decirlo, de su éxito en ventas. Con más de 40 historias bajo su autoría, la escritora española sabe que aún tiene más por contar y que mientras disfrute lo que hace, sus lectores también lo harán.

Maxwell sabe que su vida profesional ha cambiado desde su primer libro, “Te lo dije” (2009), hasta el último que presentó en la FIL 2024, “¿Tú lo harías?” (2023), aunque la personal no tanto, pues sus amigos y familia siguen siendo los mismos. “He ido aprendiendo en mi manera de escribir y creo que me queda muchísimo aún por aprender”, resalta la autora.

El romance que no dejará

Pese a que califica que ya no es tan romántica como antes y que para escribir una novela de este género debes ser una romántica empedernida, Maxwell siente que este género le regala mucho ya que le permite explorar y como ella lo señala “picotear” de otros subgéneros, algo que sus libros lo confirman.

“Cada año, como suelo publicar dos a tres libros, intento que cada uno sea de un género diferente pero siempre ligado a lo romántico. Dentro de este género puedo explorar lo medieval, lo contemporáneo, lo erótico hasta hice un thriller de asesinatos con “¿Quién eres?”. Sin duda, voy escribiendo lo que me apetece de diferentes maneras”, relata la autora.

El cambio - para bien - en el movimiento romántico ayudó con ello, además que le es grato a Maxwell, dado que hace muchos años se escribía desde un punto donde las mujeres estaban en un segundo plano, donde no podían hablar, ni decidir. “Ahora las novelas que se escriben, o por lo menos las que escribo yo, están en un punto donde las mujeres estamos adelante, podemos hablar de sexo y hacer lo que se nos da la gana. Me gusta porque la novela romántica, como todo en esta vida, ha ido prosperando. Hace 100 años, me hubiesen quemado por lo que escribo”, comenta.

La rutina del éxito de Maxwell

La escritora sabe que publicar 2 a 3 libros al año no es tarea fácil; sin embargo, la clave de su éxito es trabajar mucho. “Es un poco caótico a veces, pero dentro de mi caos, yo me ordeno muy bien”, dice entre risas.

Dentro de su rutina de escritura que va desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, de lunes a viernes, está su orgullo y la autora que siempre va a recomendar, su hija Sandra Miró, que sigue sus pasos.

“Hay días en los que no puedo escribir ni una sola página, días en los que ando muy iluminada. Pero siempre al acabar la “jornada laboral” me siento junto a mi hija en el sillón y estoy encantada de que a ella también le guste escribir porque comentamos y nos damos apoyo mutuo o ideas. Hablamos de algo que las dos entendemos. Ella ya va por su quinto libro” , comenta con mucho orgullo.

Para los nuevos escritores, Maxwell recomienda tener mucho orden y disfrutar de lo que haces, porque mientras más lo hagas, las personas que te lean también lo disfrutarán. “Si tú estás escribiendo por compromiso, no te gusta y simplemente lo debes acabar, quien lo lea, lo va a notar”, resalta.





Lo nuevo de Maxwell

En esta oportunidad vino con la comedia romántica “¿Tú lo harías?” bajo el brazo, un libro que explica que las decepciones amorosas no se superan con lágrimas sino con la seguridad absoluta de que no hay nadie más fuerte que una misma para reconstruirse.

En esta historia de tres mujeres de un poco más de treinta años, Maxwell asegura que sus lectores seguramente se van a identificar con los personajes. “Me gusta escribir libros con mujeres mayores, porque tengo lectoras de esa edad y porque el romance no solamente se da a los veintitantos. El amor, las cosas bonitas pueden pasar a cualquier edad”, relata.

Antes de venir a Lima para la FIL, la autora reveló en exclusiva para este diario, que terminó el libro que saldrá en Navidad, que se llama “Una navidad muy fum fum fum”. Tras ello, también nos cuentan que empezó a escribir el décimo libro de “Las guerreras Maxwell”, novela que terminará tras su regreso de vacaciones.

Su regreso a la FIL 2024

Para Maxwell siempre es grato volver al Perú, ya que su regreso trae consigo uno de sus recuerdos más curiosos, como aquella firma de autógrafos que tuvo hasta altas horas de la madrugada.

“Se siente muy bien regresar a un sitio donde la gente te quiere, porque es como estar en casa. Es grato reencontrarse con toda esa gente que me recibe con mucho cariño y sobre todo con parte de mis guerreras”, puntualiza Megan Maxwell.