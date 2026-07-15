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Resumen

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Miguel Ángel Vallejo Sameshima cuenta que su método para escribir "La pecera de Koi" fue distinto a lo usual. Un cambio de hábito para plasmar en papel una historia dura, pero cotidiana, como el bullying.
Miguel Ángel Vallejo Sameshima cuenta que su método para escribir "La pecera de Koi" fue distinto a lo usual. Un cambio de hábito para plasmar en papel una historia dura, pero cotidiana, como el bullying.
/ Katherine Subirana
Por Alfonso Rivadeneyra García

Para ser escritor hay que ser, ante todo, lector. Pero Miguel Ángel Vallejo Sameshima (Lima, 1980) no tuvo un inicio convencional entre las letras. Aún recuerda cuando tenía entre manos una colección de libros de tipo “elige tu propia aventura”, reinterpretaciones de clásicos como “Drácula” y “Viaje al centro de la Tierra”. Invitaciones a que el lector decida el camino del personaje. Un poco como lo que hace él ahora con su carrera de novelista.