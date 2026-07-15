Para ser escritor hay que ser, ante todo, lector. Pero Miguel Ángel Vallejo Sameshima (Lima, 1980) no tuvo un inicio convencional entre las letras. Aún recuerda cuando tenía entre manos una colección de libros de tipo “elige tu propia aventura”, reinterpretaciones de clásicos como “Drácula” y “Viaje al centro de la Tierra”. Invitaciones a que el lector decida el camino del personaje. Un poco como lo que hace él ahora con su carrera de novelista.

“Soy muy esquemático. Tengo muy claro qué va a pasar, el orden cronológico de la historia. Y nunca lo respeto, siempre tengo todo armadito y, al final, como que ‘esto ya no tiene sentido, este personaje ya no se puede morir aquí’. Es tomar decisiones constantemente”, sostiene vía Zoom en esta entrevista, a propósito de su obra “La pecera de Koi”, ganadora del XIV Premio Internacional de Novela Infantil de Ediciones Altazor.

Contra el bullying

“‘La pecera de Koi’ es un libro muy raro para mí, empiezo a escribirlo al dejar de fumar. Fue un cambio completo de hábitos. Fue escrito durante el día cuando yo escribía normalmente durante la noche, la madrugada. Sabía cómo empezaba, de dónde partían el niño y el pez y dónde tenían que llegar, pero no sabía cuántos capítulos iba a tener. Y fue armándose. Lo escribí muy rápido, pero me acompañó unos siete de meses en pensar cómo contar algo tan duro”, dice el autor sobre el texto, novela donde un niño en edad escolar se hace amigo de un pez koi, especie asiática, que vive en una pecera. Una historia sobre el bullying narrada desde los dos extremos de esta realidad.

“También se me hace [un libro] muy raro porque ‘Koi’ tenía un mensaje. Normalmente cuando escribo no quiero dar un mensaje sino jugar con sensaciones, texturas. El mensaje es que ante esta situación de acoso, de violencia —tristemente cotidiana— hay que hablar”.

"La pecera de Koi" ha sido escrita por Miguel Ángel Vallejo Sameshima. / Difusión

¿Pero cómo hablar en un entorno que sanciona socialmente al que delata? Y en una ciudad como Lima, retratada por la literatura en su costumbre de hablar a media voz. “Leí informes sobre el bullying en España, donde se decía que los niños no contaban esto a los profesores porque ellos luego no querían comerse el sapo, no querían contarle esto a las autoridades superiores porque se vería que su trabajo se estaba haciendo mal”, revela Vallejo Sameshima y prosigue.

“Luego las instituciones educativas donde ocurre esto son sancionadas. Si hay una sanción ante la denuncia, no va a haber denuncias y es un poco un sistema que busca eso. Es una cuestión sistemática de, ‘si yo denuncio me van a acusar de soplón, me va a caer el peor de los castigos’. No es solo un tema de costumbre, sino la costumbre refrendada en la norma. Y eso es mucho peor porque ante la costumbre uno puede enfrentarse, pero cuando la norma va a sancionar a todo aquel que intenta enfrentarse a la costumbre, es que tenemos un tremendo problema”.

"Si hay una sanción ante la denuncia, no va a haber denuncias y es un poco un sistema que busca eso. Es una cuestión sistemática de, ‘si yo denuncio me van a acusar de soplón, me va a caer el peor de los castigos’". Miguel Ángel Vallejo, escritor

El desafío de leer

“La pecera de Koi” es para niños, pero su texto no infantiliza. Asume que el lector escolar “hará su tarea” para comprender. ¿Es su autor, tal vez, un optimista? “Creo que tenemos un enorme cambio en la sociedad en lo que es concentrarse en una tarea, y no hay tarea que requiera más concentración que leer. Creo que es algo que no solo pasa en los niños”, cuenta él, que ya lleva más de veinte libros publicados.

“Solemos además decir, ‘ay, esta nueva generación…’. Cualquier persona que tenga un teléfono con internet ya no tiene la concentración de hace 10 años, de hace cinco incluso. A mí me cuesta mucho más leer ahora. ¿Por qué pensar que los niños serían menos que los adultos en ese sentido? Esto es quizás ser muy optimista: hoy hay booktubers. Cuando yo era joven eso era absurdo, leer era propio de gente sospechosa, leer era una actividad considerada inútil, lamentable, por la cual a uno lo podían perseguir. El hecho de ver hoy booktubers, gente que considera que leer es un buen entretenimiento, que leer va más allá de una actividad escolar o cultural, me llena de optimismo”.