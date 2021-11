Conforme a los criterios de Saber más

Hubo un tiempo en el que los lentes no hacían foco en él. Las estrellas eran Luis Miguel Dominguín y Lucía Bosé, sus padres. El matrimonio del torero español y la diva del cine italiano ocupaba todas las portadas. En la hemeroteca no hay registro suyo o, como analiza ahora: “Hay una zona totalmente desconocida”. Por eso en “El hijo del capitán trueno”, libro autobiográfico que acaba de lanzar con el sello Espasa de la editorial Planeta, decide centrarse en ese periodo de tiempo en el que Miguelito, Miguelón o Miguelino -como le llamaban en su familia- iniciaba el camino para convertirse en Miguel Bosé.

La idea de llevar sus memorias de infancia a una publicación fue una sugerencia de su amigo, el escritor colombiano Juan Esteban Constaín. Él también incentivó a que la escritura del libro sea muy oral, como un relato de las aventuras de ese niño que fue. Por eso, durante una reciente conferencia de prensa en la que participó “El Comercio”, el cantante español destacó que el libro no lo cuenta Miguel Bosé: “Bosé recuerda, sacude la memoria y a los personajes, pero el libro lo cuenta Miguelito, con la memoria sensorial que solo tiene un niño”.

Inicialmente, la obra le quedó extensa, con más de 800 páginas, pero editó 300 y cerró la historia en el momento en el que, a los 21 años, se subió por primera vez a un escenario en el programa “Esta noche… fiesta”. El corte no solo fue para agilizar la lectura, también para conseguir “un contenido sin rencor, sin revanchas, donde todo se resuelve”. Aunque algunos pasajes de su historia parecen difíciles de perdonar.

Miedo del padre

El nombre del libro, que es el mismo de una de sus canciones, ya da señales del peso que tendrá la figura de su padre. Un adelanto del libro, que puedes leer aquí, grafica muy bien la brutalidad con la que podía tratar a su hijo para lograr sacar en él la “torería” que le correspondía al heredero del legado Dominguín: deja que el niño contraiga malaria en África para que afronte el reto como ‘un verdadero hombre’.

“Yo no cumplía los requisitos para heredar la cabeza del clan Dominguín. Yo era todo lo contrario, un niño sensible, con unos intereses muy diferentes de los que requería la España de aquella época. El heredero de un personaje como Luis Miguel Dominguín no era rudo, no era peleón, era otra cosa”, recuerda Bosé, que no pretende sentenciar a su padre, quien murió hace 25 años tras finalmente encontrar virtud en su hijo.

“Tarde ya, mi padre lo entendió. Me dijo: ‘Es increíble cómo, de todas las personas que yo tengo a mi alrededor, has sido tú el único que ha levantado vuelo y el único que jamás me ha pedido nada’”, relató el artista. “Antes, él no lo vio, porque tenía que responder a esa cosa odiosa que se llama ‘el qué dirán’”, continuó.

Sin rencor

Además de su padre, Bosé presenta en el libro a otras figuras importantes en la formación de quién es hoy. Su madre, sus abuelos, pero sobre todo dos personajes que a él le resultan trascendentales, pero que son anónimos para el mundo: su nana, la ‘Tata’ Remedios, y Manuel Tamames, el doctor de cabecera de la familia Dominguín.

“Fueron personajes muy generosos en mi vida. Traerlos del pasado y volverlos a tocar, a apapachar, fue muy emocionante”, dijo Bosé, quien finalmente describe el proceso de escritura de su autobiografía como “pacificador”, pues le ha permitido mirar al pasado con sus ojos de presente y cerrar viejas heridas.

“Cuando me puse a escribir, me di cuenta que el amor hacía mi padre y hacía mi madre, a pesar de los caprichos y excentricidades de ambos, estaba resuelto. Escribir ha hecho que encajen muchas piezas, ha hecho posible entender mucho mejor lo que sucedió y por qué”, dijo el español que por esa misma razón siente que este es solo el principio de toda la literatura que vendrá.

“El hijo del capitán trueno” estará disponible en librerías peruanas desde la quincena de diciembre.

La serie biográfica de Miguel Bosé, que contiene pasajes de este libro, se estrenará en octubre del 2022 por Paramount+.

