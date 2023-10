Al culminar el colegio, Milagros Leiva (Huancayo, 1969) hacía teatro y, paralelamente, estudiaba ciencias de la comunicación. Pero un día que faltó al ensayo de una obra, la actriz Ana María Jordán le dijo que así no podía seguir. Le recomendó elegir entre la actuación y el periodismo. Ella optó por la segunda opción. Tenía 20 años. Desde entonces, no ha dejado de contar historias con pasión, de entrevistar y darle voz a quien no la tiene.

“Mi carrera periodística comenzó en El Comercio. Pasé por diferentes áreas: espectáculos economía, mascotas, política. Y fui editora de la sección Contracorriente. Priorizaba la entrevista y la crónica, que son los géneros que más me gustan hacer. Además de las entrevistas dominicales, tenía una columna de opinión. Trabajé durante 23 años”, comenta Leiva Gálvez. “Y te cuento, como anécdota, que al poner mi nombre en el archivo de búsquedas para ver el primer artículo que escribí, aparecí como parte del elenco de la obra ‘En la casa de los siete balcones’, y no como periodista”, añade entre risas.

Después de siete años de ausencia, este 29 de octubre, Milagros retoma las entrevistas dominicales en el decano de la prensa peruana.

“Entrevistaré a políticos y no políticos, a personajes que marcan la agenda. Comienzo este domingo. Mi primer entrevistado será el premier Alberto Otárola, un personaje que tiene mucho que decir. Estoy muy contenta de volver al formato escrito”, asiente.

Cabe destacar que el presidente del Consejo de Ministros es investigado de manera preliminar por la Fiscalía de la Nación por presuntas irregularidades en la contratación de su amiga, Rosa Rivera Bermeo, en Devida. Asimismo, por las 49 muertes ocurridas en las protestas desarrolladas entre diciembre del 2022 y enero del 2023.

Al mirar atrás, Leiva evoca algunos pasajes de tres décadas de un oficio que le dio grandes satisfacciones, pero también la ubicó en escenarios controvertidos que llegaron cargados de críticas agrias. Recuerda entrevistas “retadoras y complejas”, como las que hizo al expresidente Alan García Pérez y al Nobel peruano Mario Vargas Llosa.

“Entrevistarlos fue un reto intelectual. Fueron personajes muy demandantes en el terreno de la investigación y de la misma conversación por ser avispados y rápidos a la hora de responder. Mis preguntas tenían que ser muy bien pensadas. Una entrevista compleja también fue la de Fernando Belaúnde Terry, por el tiempo y la investigación que demandó. Era mayor. Fue una de las últimas que dio en vida. Y entrevistar a Laura Bozzo fue muy difícil. En ese tiempo era investigada por el tema del collar. No le gustaban mis preguntas. Me costó tranquilizarla. También fue difícil con Joan Manuel Serrat. Estaba reacio, parco. Luego me enteré que tenía cáncer. La entrevista es un viaje inesperado. Sabes cómo comienza, pero no cómo va a terminar”, señala.

“Y una entrevista que realmente me marcó fue la de Diego Bertie. Ese día estuvo bastante sensible. Sentí que entrevistaba a la tristeza, a la impotencia, al dolor. Hablaba mucho de la muerte y de la desesperanza, también de la búsqueda de la luz y del amor. Fue fuerte. Lloró la mayor parte de la entrevista. Me dio muchísima pena”, remarca.

Y así como hay figuras que a Leiva le hubiese gustado entrevistar, como el Nobel colombiano, Gabriel García Márquez; también hay quienes nunca entrevistaría, como a Daniel Urresti, condenado a 12 años de prisión efectiva por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.

“Fue un personaje muy perverso conmigo, me dijo cosas demasiado ofensivas. Abrió canales para la ofensa hacia mi persona que no imaginé que existían. Luego me mandó flores, pidiéndome disculpas. Siempre lo vi como un hombre cínico, capaz de cualquier cosa. Me negué a entrevistarlo varias veces. Fue el único personaje que no acepté entrevistar”, destaca.

Milagros Leiva conduce actualmente de lunes a viernes el programa “Leiva Entrevista”, y los sábados “Vida y Milagros, en Willax Televisión.

Milagros Leiva conduce actualmente de lunes a viernes el programa “Leiva Entrevista”, y los sábados “Vida y Milagros, en Willax Televisión. (Foto: Anthony Niño de Guzmán)

Punto de quiebre

En el 2015, una hora después de conocer que se convertiría en madre por primera vez, tuvo que dejar El Comercio y sus programas en Canal N y América TV tras conocerse que dio US$30 mil a Martín Belaúnde Lossio, acusado de corrupción y amigo cercano de los Humala, la entonces pareja presidencial, para obtener una entrevista exclusiva. Siete años después de aquel hecho, Milagros asegura que tiene la conciencia tranquila porque “no hice nada malo”.

“Me encantaría volver a entrevistarlo. Sé que está libre. No lo ubico. Creo que no ha dado entrevistas a nadie. Él siempre va a significar uno de los momentos más complicados de mi carrera porque me lapidaron. Mucha gente no quiso escucharme, solo me lapidó. Fue muy complicado y complejo. Me enfrenté a los lobos, los tiburones y los leones. Para mí fue doblemente raro y tedioso porque estaba embarazada. Me cuidaba mucho, protegía a mis mellizos. En ese tiempo era espantoso resistir sin tener un canal para defenderme. Varios colegas fueron demasiado injustos conmigo”, asevera.

Regalo invaluable de la vida

El 15 de abril del 2016, después de luchar con ayuda de la ciencia para convertirse en madre, Milagros alumbró a sus mellizos Joaquín y Antonia, su mayor fuerza y razón de vida, y responsables de sus múltiples alegrías.

“Ser mamá es lo mejor que me pasó en la vida. Fue un verdadero milagro. No sabía que era estéril, hasta que, siendo mayor, decidí ser madre, y el médico me dijo que no iba a poder serlo de manera natural. Estuve seis años intentando. Fue difícil. En cada transferencia embrionaria se te va la vida, pero al final lo logré. El doctor Escudero siempre me decía que la maternidad era una maratón con vallas. Al final llegamos a la meta”, remarca.

FInalmente, la periodista, quien ha participado en las películas peruanas “Atacada”, “Soltera codiciada” y “Lima 13″, asegura que espera con ansias alguna nueva propuesta para actuar. “Ojalá algún productor me llame. Siempre que me encuentro con alguno, le digo que me tenga en cuenta para sus producciones. Me encanta la actuación. Es mi otra pasión”, finaliza.