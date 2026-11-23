El Ministerio de Cultura anunció a los ganadores del Premio Nacional de Literatura 2026. En esta edición, las obras seleccionadas fueron “Al pie de las hambres”, “Cuerpos vulnerados” y “Yanantin Uywanakuymanta”.

A través de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes y la Dirección del Libro y la Lectura, la entidad oficializó los resultados mediante la Resolución Directoral N.° 001208-2026-DGIA-VMPCIC/MC, que establece los reconocimientos otorgados por el jurado evaluador.

En la categoría Novela, el premio fue para “Al pie de las hambres”, de Orlando Arturo Quevedo Uribe. El jurado resaltó “la originalidad de su realismo intimista y visceral en el entorno marginal de su protagonista”. Asimismo, resaltó cómo la historia aborda la doble condena que enfrenta el personaje: una limitación física, agravada por la miseria y la desigualdad, y la muerte como única salida posible ante la crueldad de esas condiciones.

El Ministerio de Cultura anunció a los ganadores del Premio Nacional de Literatura 2026. (Foto: Difusión)

Por su parte, “Cuerpos vulnerados”, de Marcel Martin Velázquez Castro, obtuvo el reconocimiento en No ficción. La publicación fue destacada por su análisis de la servidumbre infantil y el anticlericalismo de comienzos del siglo XX, mediante una perspectiva literaria e histórica que establece conexiones entre los problemas del pasado y el presente.

Cuerpos vulnerados, de Marcel Martin Velázquez Castro, obtuvo el reconocimiento en No ficción. (Foto: Difusión)

En Literatura en lenguas indígenas u originarias, la obra ganadora fue “Yanantin Uywanakuymanta”, del escritor y educador bilingüe Edison Percy Borda Huyhua. El jurado valoró su calidad literaria, riqueza imaginativa y representación de las comunidades andinas del VRAEM, a través de relatos que integran tradiciones ancestrales, espiritualidad y relaciones comunitarias.

El Ministerio de Cultura anunció a los ganadores del Premio Nacional de Literatura 2026. (Foto: Difusión)

Menciones especiales

El Premio Nacional de Literatura 2026 también concedió menciones especiales. En Novela fueron reconocidas “Se hace otoño”, de Clara María Susanne Noltenius Aurich, y “Tierra de canes”, de Carlos Enrique Freyre Zamudio. En No ficción destacaron “Islas perdidas”, de Jorge Antonio Valenzuela Garcés, y “El sistema del delirio”, de Rodrigo Vera Cubas.

Asimismo, en Literatura en lenguas indígenas u originarias recibieron menciones especiales “Rumiryaku”, de Javier Pariona Salvatierra, y “Misti manchachiq - Yana willakuy”, de Juan Jesús Manya Salas.

Reconocimientos económicos

Respecto a los incentivos, los autores de las tres obras ganadoras recibirán un diploma de honor, una medalla conmemorativa y S/35,000 cada uno, mientras que los escritores distinguidos con menciones especiales obtendrán un diploma y S/10,000.