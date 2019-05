Morgana Vargas Llosa se pronuncia sobre la polémica en torno a la Bienal Vargas Llosa

Carta firmada por más de 100 escritores ha traído a la discusión la paridad de género en la celebración literaria que inició este lunes en Guadalajara, México.

"Es inadmisible que, en el siglo XXI, en plena ola de reivindicaciones por la igualdad, se organice sin perspectiva de género un evento como la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa", dice parte de la misiva.

Los escritores señalan que la presente edición de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa tiene 13 hombres y solo tres mujeres entre los panelistas y que el jurado cuenta con cuatro escritores y una autora.

"Las instituciones literarias siguen organizando y promoviendo espacios en los que la participación de mujeres aún es minoritaria o nula y, cuando se cuestiona, sus responsables recurren a una visión meritocrática falaz, en lugar de combatir desde dentro los privilegios masculinos", dice la carta.

Al respecto, Morgana Vargas Llosa usó su cuenta de Facebook para pronunciarse.

"Un premio así promueve la literatura, el debate, genera espacios para la reflexión. Es un apoyo económico enorme para los ganadores. Sabemos de sobra lo difícil que es para los escritores y escritoras vivir de su trabajo y poder dedicarse a ese oficio extraordinario que es escribir", indica.

Morgana Vargas Llosa continúa su publicación indicado que existen personas que no valoran el gran esfuerzo para organizar el evento. "Estos premios impulsan la venta de libros, apoyan a las editoriales y a todo el mundo literario. Por todo esto, me apena enormemente que algunas personas que saben de estas dificultades no hayan tenido un gesto ni una palabra de apoyo al esfuerzo quijotesco que ha significada la sola existencia de la Bienal", señala.

"Por las cosas que leo, parecería que fue una gesta deliberada para despreciar y humillar a las mujeres. La crítica siempre será bienvenida. Pero el nivel de agresividad de algunas personas contra este premio no deja de sorprenderme", manifiesta Morgana Vargas Llosa.

La hija de Mario Vargas Llosa señala que es feminista y que todavía hay "un larguísimo camino por recorrer para llegar a alcanzar la igualdad y la justicia como mujeres".

La fotógrafa también indica que el evento recién está comenzado y que "acusarla de pertenecer a un complot misógino es tremendamente injusto".

"Deseo profundamente que logre posicionarse y que perdure en el tiempo. Deseo que en algún momento pueda volver a celebrarse en el Perú. Deseo que muchas mujeres y muchos hombres participen y ganen los premios futuros", sentenció.