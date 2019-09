Orhan Pamuk, el Nobel de Literatura que llegará al Hay Festival Arequipa 2019

Si el Hay Festival Arequipa del año pasado estuvo marcado por la presencia de Mario Vargas Llosa, este 2019 tendrá a otro Nobel de Literatura como principal protagonista. Hablamos del turco Orhan Pamuk, ganador del premio en el 2006 y autor de novelas como “La casa del silencio” (1983), “Me llamo Rojo” (1998) y “El museo de la inocencia” (2008). “Estamos encantados de que Orhan Pamuk nos acompañe, por lo mucho que tiene que contar, especialmente sobre algo de lo que ha escrito tanto, como son las tensiones entre distintos mundos”, afirma Cristina Fuentes, directora internacional del Hay Festival.

Pero aparte de Pamuk, el evento en la Ciudad Blanca –que se celebrará del 7 al 10 de noviembre próximos– destaca sobre todo por su diversidad. “Este año venimos con multitud de temas –agrega Fuentes–. Habrá literatura, género, historia, ciencia, activismo, periodismo, culturas originarias, música, cine, etc. Lo diverso es la gran apuesta”.

En lo literario, por ejemplo, destacan varios nombres: el británico Hanif Kureishi; los españoles Ray Loriga, Juan José Millás, Almudena Grandes y Luis García Montero; la franco-marroquí Leïla Slimani y el francés François-Henri Désérable; los argentinos Tamara Kamenszain, Guillermo Martínez y Pola Oloixarac; los colombianos Héctor Abad Faciolince, Santiago Gamboa, Amalia Andrade y Melba Escobar; el boliviano Edmundo Paz Soldán, la chilena Alia Trabucco y la venezolana Karina Sainz Borgo. Entre las plumas locales figuran Alonso Cueto, Renato Cisneros, Ricardo Sumalavia, Luis Jochamowitz, entre otros.

MÚLTIPLES VOCES

Otra de las presencias más llamativas es la de Lol Tolhurst, exbaterista y fundador de la banda británica The Cure, quien dejó la agrupación en 1989 y publicó un muy elogiado libro de memorias, “Cured: The Tale of Two Imaginary Boys”, en el 2016.

Además, la distribución temática permitirá juntar al periodista y ensayista francés Olivier Guez, al británico Edward Wilson-Lee (autor de “Memorial de los libros naufragados”, sobre la vida del hijo de Cristóbal Colón), al chef peruano Gastón Acurio, al divulgador científico británico Lewis Dartnell, al excantautor de Radio Futura Santiago Auserón (también conocido como Juan Perro), a los artistas plásticos Ricardo Wiesse y Claudia Coca, la cineasta Melina León, la actriz Norma Martínez, y siguen los nombres.

El Hay Festival Arequipa cumple cinco ediciones ininterrumpidas y ya suena a tradición. “Nosotros creemos que para que un festival como este deje un legado real en la ciudad o el país donde se celebra, lo importante no es llegar e irse, sino generar una continuidad año tras año. Por eso la intención de llegar para quedarse siempre ha estado. El problema son los retos económicos o coyunturales, lo complejo de lograr una financiación. Ese es un reto diario, pero lo hemos logrado”, explica Fuentes La Roche. Que la buena estrella continúe.

MÁS INFORMACIÓN

Fecha: del jueves 7 al domingo 10 de noviembre.

Lugar: Arequipa, varias sedes.

Todos los invitados y otros detalles en:

www.hayfestival.com/arequipa