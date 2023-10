En el marco de sus 30 años de trayectoria periodística y del 18 aniversario de “Día D”, Pamela Vértiz recuerda sus inicios como periodista, sus primicias y hechos anecdóticos, como su primer reportaje, el cual nunca vio la luz.

“El primer informe que hice en mi vida fue sobre la toma de un colegio por los padres de familia. Fue en ATV Noticias. Recién empezaba. Me tomó toda una vida hacerlo, editarlo. Gilberto Hume lo puso dentro de los casetes que iban a ser lanzados. Aquel día, nos reunimos toda la familia en mi casa para verlo. El programa terminó, los conductores se despidieron, y mi reportaje nunca salió. No supe que decir. Luego entendí que una nota como esa no podía durar más de dos minutos. Echando a perder se aprende”, reflexiona.

Pamela Vértiz. (Foto: Hugo Pérez) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

Vértiz de la Flor debutó como reportera en ATV a mediados del 2003. Un año después se sumó a la conducción del noticiero.

“Cuando me dijeron para pasar a la mesa de conducción, mi preocupación fue que ya no iba a reportear ni viajar. También me iban a cambiar el horario. Empecé haciendo ambas cosas, pero, luego, cuando nació Patricio, bajé la intensidad”, reflexiona.

De su etapa como reportera, Pamela atesora en su memoria importantes recuerdos, como aquella vez que, a punta de insistencia y perseverancia, consiguió declaraciones exclusivas del expresidente Alberto Fujimori. O la vez que consiguió una extensa entrevista con la cantante cubana Gloria Estefan.

“Como locación de transmisión, el desfile militar siempre es bien planta porque nunca pasa nada. Era un 29 de abril. Y de un momento a otro, Alberto Fujimori se arranca. Todos fuimos tras él. Las reporteras que eran fijas de Palacio de Gobierno se fueron sentadas en la tolva de sus camionetas, tranquilas, porque seguramente pensaban que el presidente no hablaría. Yo lo seguí corriendo. Estaba en vivo, cuando paró para hablar conmigo. Todos se volvieron locos. Fue emocionante”, señala.

“Y con Gloria Estefan también me pasó algo muy bonito. Me mandaron al Cusco cuando grabó el videoclip de ‘Hoy’, la canción de Gian Marco, en Chinchero. Cuando llegué a la comisión ya había declarado a los medios. Me quería morir. Pero como soy terca, me quedé esperando todo el día. Finalmente, por la noche, nos despachamos con una exclusiva de media hora. Aquella vez, Emilio Estefan parecía mi amigo, hasta nos ayudó a alumbrar la entrevista”, recuerda.

El 19 de abril del 2009, Pamela asumió la conducción de “Día D”, en reemplazo de Nicolás Lúcar. Lleva 14 años al frente del programa dominical. También conduce “En Contacto”, en ATV+, de lunes a viernes.

“Tengo en Día D justo la edad que tiene mi hijo. Es complicado porque salimos después de tres programas súper fuertes: ‘Cuarto Poder’, ‘Panorama’ y ‘Punto Final’. Es un reto mantener la audiencia hasta las 12 de la noche. Pero ahí estamos. Nuestro público todavía nos busca y se engancha. Hemos logrado fidelidad”, asevera tras descartar haber tenido diferencias con Magaly Medina por la entrevista emitida en su programa, al cantante venezolano Guillermo Dávila.

“Los reportajes que ella puede considerar exclusivos de farándula nosotros le damos un enfoque completamente diferente. Nuestras entrevistas y reportajes son correctos y equilibrados. Nunca hemos tenido desencuentros con Magaly ni con nadie del canal”, enfatiza.

Pamela Vértiz. (Foto: Hugo Pérez) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

Finalmente, Pamela Vértiz reconoce que el reportaje emitido el 18 de mayo del 2003, en “Reporte Semanal” (cuando ella conducía) sobre Carlos Pichilingue, número dos del Grupo Colina, es uno de los que más le enorgullece pues tanto su equipo, como ella, fueron pieza fundamental para lograr su captura.

“Un grupo de vecinos de un asentamiento humano de Ventanilla me dio información sobre el paradero del entonces prófugo de la justicia, Carlos Pichilingue. Después de confirmar que el dato era verdadero, hicimos las coordinaciones con La Dincote para que ellos procedan a la captura, y nosotros estuvimos presentes. Fue alucinante. Registramos toda la captura y fuimos los primeros en soltar la noticia. Años después, Pichilingue me escribió una carta desde el penal diciéndome que estuve en su casa. Por suerte todo quedó ahí”, subraya. “Llevo 30 años, es decir, más del 50 % de mi vida (Tiene 52 años) ejerciendo la carrera. Y no me queda más que agradecer por este privilegio”, subraya.