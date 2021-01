“Puedo asegurar que desde que me convertí en ‘hípico de verdad’ no he dejado de asistir a Monterrico y menos cuando se corre un Derby Nacional, que es la carrera más importante del calendario hípico peruano. He visto muchos, pero ninguno como el de setiembre del 72 que ganó Rascal, un potrillito del que era socio con Federico Roggero. Rascal le ganó al gran favorito, Tenaz, gracias a la magia del jinete Arturo Morales. Los últimos 600 metros se pelearon metro a metro. Rascal cruzó la meta con una ventaja mínima sobre su bravo rival. Fue una carrera de infarto. Los minutos para dar el conforme de la carrera me parecieron siglos”.

Y así, con la energía y la adrenalina de las carreras, e inspirado también en el libro “Tiempo de leer, tiempo de escribir”, de Aurelio Miró Quesada Sosa, Esquerre se entregó a la edición de estas historias en los días de cuarentena del año que pasó. “De Don Jota sus anécdotas hípicas” es una obra dedicada no solo al aficionado hípico, sino al público en general. “Busco que se aprecie lo hermosas que son las carreras de caballos y la inteligencia de los purasangres. Algunas historias las he leído en libros o revistas. Otras, en cambio, me las han contado y muchas son parte de mi vivencia. No están consignadas por datos cronológicos, sino por anécdotas que más me han llamado la atención”.

Esquerre ha sido director de revistas especializadas, como “Aficiones”, “Santorin El Salvador” y “Sucesos de la Hípica”. Uno de sus primeros libros fue dedicado a la exitosa campaña del jinete Gonzalo Rojas Yauri, quien hasta hoy mantiene el récord de 10 estadísticas ganadas en nuestro medio en forma simultánea. También ha sido editor del libro “70 Años de la Fundación del Jockey Club del Perú”, sobre la historia de la hípica peruana; y otro sobre el Clásico Latinoamericano, campeonato hípico sudamericano que se celebra desde 1981.





El autor y su obra. (Foto: Juan José Esquerre)

Dato:

El libro está impreso a todo color en papel couché y contiene cerca de 50 historias en casi 200 páginas. El precio es de 50 soles. Para comprar un ejemplar y coordinar el envío, escriba al WhatsApp 99804-0894 o a juanesquerre@hotmail.com

