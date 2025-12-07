El primer festival Perú Lee Más se desarrolla en pleno corazón de Miraflores, frente al parque Kennedy. La iniciativa, impulsada por Derrama Magisterial en alianza con la cadena de Librerías Crisol, busca acercar al público a diversas opciones de lectura con libros a precios asequibles, en el marco del 60 aniversario de la institución previsional del magisterio.

La inauguración del evento se realizó el jueves 4 de diciembre en el recinto ferial instalado en el Pasaje Porta, con el apoyo de la Municipalidad de Miraflores. Durante la ceremonia, el alcalde Carlos Canales destacó el aporte cultural de la actividad.

“Nosotros estamos maravillados por todo el aporte que Derrama Magisterial hace a la cultura del país con las librerías Crisol, un ícono de la lectura en el Perú”, señaló.

La presidenta del Directorio de Derrama Magisterial, Olga Morán, agradeció el respaldo municipal y destacó que el espacio permitirá ofrecer libros “a muy buenos precios”, como parte del trabajo de la institución en favor de la educación y la cultura.

El festival reúne stands de Crisol y de los grupos editoriales Penguin Random House y Planeta. Además, los niños cuentan con un espacio de actividades, juegos y lectura en el stand de Leo A Bordo, la biblioteca itinerante de Derrama Magisterial y Crisol que visita diversos colegios.

Durante el conversatorio “El compromiso con la promoción de la lectura”, el presidente del Directorio de Crisol, Fidel Aedo, resaltó el entusiasmo de los maestros por estas iniciativas que fortalecen su labor docente. A su vez, el secretario general del SUTE Lima, Gilmer Meza, afirmó que actividades como esta refuerzan el rol del magisterio en el fomento de la lectura.

El 1er. Festival Perú Lee Más estará abierto al público hasta el lunes 8 de diciembre en el Pasaje Porta de Miraflores.