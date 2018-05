Philip Roth y cinco libros por los que mereció el Nobel de Literatura

Autor de más de 25 libros, Philip Roth fue un feroz escritor satírico y un realista inflexible, confrontando a sus lectores con un estilo audaz y directo que despreciaba el falso sentimiento o la esperanza de una recompensa celestial.



Roth es uno de los grandes escritores que nunca ha recibido el Premio Nobel de Literatura.Sí obtuvo casi todos los demás galardones literarios, incluyendo el Premio Nacional del Libro y el Premio del Círculo Nacional de Críticos de Libros, ambos en dos ocasiones, y el Pulitzer en 1998 por "Pastoral americana". Logró su primer reconocimiento en la veintena e impresionó tanto a críticos como a colegas de profesión produciendo algunos de sus trabajos más aclamados cuando tenía 60 y 70 años, entre ellos "La mancha humana" y "El teatro de Sabbath", una narración salvaje de lujuria y mortalidad que él consideró su mejor obra.

A continuación cinco títulos imprescindibles para los lectores de Philip Roth:

1. "GOODBYE, COLUMBUS" (1959)

La publicación de "Goodbye, Columbus", su primer libro, propulsa al joven Philip Roth -tenía 26 años- al firmamento de la literatura mundial. Estos seis relatos cortos anuncian su futura obra: en ellos disecciona la sociedad estadounidense y sus relaciones con el mundo judío. Con este libro, obtiene el National Book Award.

2. "EL MAL DE PORTNOY (1969)

"El mal de Portnoy" ("Portnoy's complaint"), su tercera novela, tiene un éxito fulgurante, con 275.000 ejemplares vendidos 48 horas después de su publicación, y lanza a Roth a la fama a nivel internacional. La historia escandaliza por las obsesiones sexuales de Alexander Portnoy, abogado judío de Nueva York. Philip Roth será acusado de vehicular a través de este personaje los peores 'clichés' antisemitas.

3. "PASTORAL AMERICANA" (1997)

En 1997, se publica "Pastoral americana" ("American pastoral"), sexto volumen del ciclo de Nathan Zuckerman, que relata la vida de un empresario judío estadounidense confrontado a los tormentos políticos y sociales en Estados Unidos en los años 1960, en torno al terrorismo de izquierda y la guerra de Vietnam. Se trata también de la primera parte de su "trilogía estadounidense", antes de "Me casé con un comunista" ("I Married a Communist", 1998) y "La mancha humana" ("The Human Stain", 2000). Con "Pastoral americana", Roth obtuvo el premio Pulitzer de ficción en 1998. Esta obra también contribuyó a que recibiera la National Medal of Arts de parte del presidente Bill Clinton en 1998.

4. "LA MANCHA HUMANA" (2000)

Roth escribe "La mancha humana" cuando Bill Clinton enfrenta una amenaza de destitución, en pleno caso de su relación con Monica Lewinsky. En él aborda un nuevo tema: lo "políticamente correcto". Es la historia de un profesor de Letras, acusado de haber hecho unas afirmaciones racistas a sus estudiantes, y que prefiere dimitir más que revelar el secreto que podría declararlo inocente. El libro, la novela más accesible de Roth, cosecha un gran éxito.

5. "NÉMESIS" (2010)

​Es la cuarta ficción de la serie "Némesis, novelas cortas", después de "Elegía" ("Everyman"), "Indignación" ("Indignation") y "La humillación" ("The humbling"), todas escritas en los años 2000. Roth muestra en este ciclo su metamorfosis: a través de su propio declive físico retrata la condición humana. Muchos periodistas piensan que con este magnífico libro, Roth podría haber obtenido el premio Nobel de Literatura, que siempre le fue esquivo. Sobre todo teniendo en cuenta que dijo que sería su último libro.