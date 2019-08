Pisapapeles: estas son nuestras lecturas recomendadas para esta semana

"LA TENTACIÓN DEL FRACASO"

Autor: Julio Ramón Ribeyro

Diarios

Páginas: 680

Editorial: Seix Barral

Los diarios de Julio Ramón Ribeyro –cambiantes, voluminosos– invitan al juego del calendario y la efeméride: buscar qué hizo el escritor peruano un día como hoy. Por ejemplo, en 1978: “No veo qué otra cosa puedo hacer si compruebo que la novela o la autobiografía me son imposibles o me aburren. Buscar con ahínco una nueva veta, en la cual pueda decir algo nuevo, original. [...] No dejarse vencer por la rutina o la facilidad”, escribía un 29 de agosto.

Imposible saber si el autor de “La palabra del mudo” escribía estos diarios siendo consciente de que con ellos estaba dándole forma a esa nueva veta que buscaba. Porque, como señala su título, el tono de estos diarios está marcado por el desaliento, la insatisfacción, el espíritu de un Bartleby que va creando una obra sin la voluntad de hacerlo (maravillosa paradoja). Desde luego, también hay mucho de ironía premeditada en un Ribeyro que va relatando su traslado a Europa, la monotonía de su trabajo, su círculo de amistades, su papel de esposo y padre, el gusto por el tabaco y hasta el cáncer que ese vicio le provocó.

Lo fascinante del caso es que, por detrás de ese apunte disperso y nervioso, vamos encontrando el germen de sus mejores cuentos, las formas primigenias de lo que serían sus “Prosas apátridas”, los proyectos de libros que nunca culminó. Todo el universo ribeyriano contenido en una obra que, con el tiempo, ha ido recibiendo el reconocimiento que merece. La reciente edición conmemorativa que ha editado Seix Barral se abre, además, con un prólogo de Enrique Vila-Matas que ilumina esta bitácora de vida repleta de secretos y misterios.

"EL ETERNO POSTULANTE"

Autor: Víctor Liza

Cuentos

Páginas: 90

Editorial: Caja Negra

Son 16 los cuentos cortos que componen este libro, solo uno (el que le da el título al conjunto) con algo más de aliento. La brevedad buscada parece acorde con el contenido: en estos relatos casi siempre parece que nada ocurre, que entre sus descripciones de personajes y locaciones todo va desembocando hacia un final más bien anticlimático. Y, sin embargo, de eso tratan las piezas de “El eterno postulante”: de la cotidianidad más llana, del día a día que sutilmente se rompe gracias a un hecho fortuito imperceptible. Se deslizan así anécdotas que la conciencia muchas veces no se detiene a observar, pero a las que nunca está de más volver para darles atención.

Por eso sus temas son tan azarosos también: un hombre que no puede cruzar la avenida Brasil por el bloqueo de la Parada Militar, un periodista que cumple su sueño de narrar un partido de fútbol (pero mediante la brevedad del Twitter), y otro sujeto que acaba de perder un USB. Situaciones sin gran misterio, más bien fútiles, y que, sin embargo, consiguen captar la atención gracias al efecto de reconocimiento que pueden generar en el lector. Y en parte también por su arraigo a la calle, al paisaje limeño diario, con sus calles, sus restaurantes, referencias constantes y puntuales que provienen de un ojo atento a su contexto.

"CINE/LITERATURA"

​Autora: Giovanna Pollarolo

Ensayo

Páginas: 412

Editorial: PUCP

Todo parte del interés de la autora por la adaptación fílmica de “La ciudad y los perros”: de la novela de Mario Vargas Llosa a la película de Francisco Lombardi. Y de allí se desprenden una serie de reflexiones sobre la tensa relación entre ambas artes: ¿se degrada una obra cuando cruza la línea mencionada? ¿Debe mantenerse la esencia del discurso? ¿Por qué exigirle fidelidad a una adaptación?

Más que juicios tajantes, lo que Pollarolo plantea son teorías y debates. Abrir una discusión que, a pesar de los años, sigue plagada de prejuicios. Por eso reúne una serie de textos que abordan los más diversos ángulos: aproximaciones a la concepción de un guion, la estética cinematográfica en la narrativa peruana de vanguardia, la herencia de la literatura fantástica en las películas de Jan Svankmajer, y estudios particulares de cintas como “El lugar sin límites” (1977), “La virgen de los sicarios” (1999) o “Pantaleón y las visitadoras” (2000), todas ellas adaptadas de novelas homónimas de José Donoso, Fernando Vallejo y el propio Vargas Llosa, respectivamente.