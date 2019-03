"Ponle letra a tu vida": Valeria Basurco y el arte de dibujar letras

El lettering o el arte de dibujar a mano las letras es una tendencia a nivel global que va más allá de una bonita caligrafía. Con un pincel y acuarelas trazas tu estilo. La influencer, youtuber y administradora peruana Valeria Basurco lanzó el libro "Ponle letra a tu vida", publicado por Editorial Planeta, sobre este arte.

Basurco comentó que la idea de sacar el libro sobre 'lettering' nació de una necesidad que encontró al investigar sobre este arte.

"Yo buscaba en Internet sobre 'lettering' y me di cuenta que no había mucho en español. Me compré libros de otros países, habían muy pocos en español y no los vendían aquí sino por Amazon. Me di cuenta que quería compartir con mi comunidad, cosas artísticas y manualidades como lettering en nuestro idioma", contó.

La peruana de 25 años indicó que siempre le gustó el arte y la lectura, y que ve en ellas un escape y una forma de relajarte del estrés del día a día. "El arte, en todas sus formas, es bien terapéutico. Te ayudar a liberarte mientras colocas el pincel en el papel", añadió.

La joven youtuber reveló que la editorial la contactó hace tres años cuando regresó de estudiar administración en Milán. Época que coincidía en la que las primeras bloggers y youtubers colombianas y mexicanas empezaban a sacar libros. "Me sentí muy halagada que pensaran en mí para publicar. Sin embargo, en ese momento les dije que no porque no quería sacar lo mismo que otras youtubers. Cuando tuve la idea y estuve preparada, los contacté y así nació el libro".

La youtuber, que tiene más de siete años en la realización de videos, mencionó que ya tiene en mente nuevos proyectos. "Me gustaría sacar un producto de maquillaje, y a futuro, en unos años, poder sacar otro libro, pero este sería una guía de viajes", concluyó.

MÁS INFORMACIÓN:

-"Ponle letra a tu vida" se encuentran en todas las librerías y los supermercados Wong a nivel nacional.

-Costo: 49 soles