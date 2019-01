Premios Luces 2018: estos son los nominados en la categoría libros

Los Premios Luces reconocen el trabajo en las letras peruanas, de los escritores, periodistas, poetas, ensayistas entre otros, que lanzaron libros en el último año.

A continuación te mostramos la lista de nominados que pugnan por un trofeo:

► PREMIOS LUCES: VOTA AQUÍ POR TU FAVORITO

LIBROS

Mejor Libro de Poesía (*premio auspiciado por Fundación BBVA Continental)

-"Todos estos años", de Bruno Mendizábal

-"El motor de combustión interna", de Oswaldo Chanove

-"Notas para un seminario sobre Foucault", de Mario Montalbetti

-"¡Ars Fascinatoria!", de Bruno Polack

-"Buen viaje, Ikarus 10", de Pablo Salazar-Calderón

-"Matacaballos", de Ana Carolina Quiñónez

-"Matrioska", de Valeria Román

-"Oncecielos", de Tulio Mora

-"Tetramorfos", de Eduardo Chirinos



Mejor Libro de Cuentos (*premio auspiciado por Fundación BBVA Continental)

-"No somos cazafantasmas", de Juan Manuel Robles

-"Lluvia", de Karina Pacheco

-"El bizco de la calle Roma", de Luis Freire

-"Papeles fantasma", de Luis Jochamowitz

-"Flores nocturnas", de Miguel Bances

-"Nosotros que vamos ligeros", de Nataly Villena

-"Biblioteca peruana", de Alejandro Neyra

-"La mudanza imposible", de Andrea Ortiz de Zevallos



Mejor Novela (*premio auspiciado por Fundación BBVA Continental)

-"Mi madre soñaba en francés", de Luis Hernán Castañeda

-"Perro con poeta en la taberna", de Antonio Gálvez Ronceros

-"El espía del inca", de Rafael Dumett

-"El cine malo es mejor", de Javier Ponce

-"Madrugada", de Gustavo Rodríguez

-"La luz inesperada", de Marco García Falcón

-"Algún día este país será mío", de Sergio Galarza

-"La guerra que hicieron para mí", de Carlos Enrique Freyre

-"Una ciudad para perderse", de Mayte Mujica

-"Los espejos opacos", de Christiane Félip Vidal



Mejor Libro de No Ficción (*premio auspiciado por Fundación BBVA Continental)

-"La llamada de la tribu", de Mario Vargas Llosa

-"Guerras del interior", de Joseph Zárate

-"No hemos entendido nada", de Diego Salazar

-"La biblioteca fantasma", de David Hidalgo

-"El hijo que perdí", de Ana Izquierdo

-"La bruja de Lima", de Fernando Ampuero

-"La caída de Velasco", de Antonio Zapata

-"Benditos", de Kike La Hoz y Renzo Gómez

-"El camino a Rusia", de Umberto Jara