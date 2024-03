Un nuevo libro del fallecido escritor colombiano Gabriel García Márquez ha sido publicado a diez años de su fallecimiento. Se trata de “En agosto nos vemos” y fue presentado este 6 de marzo por sus hijos Rodrigo y Gonzalo García.

La novela póstuma del Nobel de Literatura aborda la historia de Ana Magdalena Bach, una mujer de alta sociedad que realiza viajes frecuentes a una isla del Caribe para visitar la tumba de su madre. Asimismo, la protagonista explorará los límites de su libertad sexual, convirtiéndose así, en la novela más feminista del escritor, según sus hijos.

“En este libro el sexo es una expresión muy poderosa de que se quiere y no se quiere, cómo se define uno a sí mismo. Que Ana Magdalena Bach decida darse esto a sí misma es, definitivamente, un gesto de individualismo. Y en su caso, de feminismo”, dijo Rodrigo en exclusiva para El Comercio, el año pasado.

El libro ha sido publicado bajo el sello editorial de Penguin Random House, en el Perú tiene un costo aproximado de S/ 59, sin embargo, en algunas librerías ya se encuentra agotado.

La publicación del último trabajo narrativo del escritor se hizo en el 97.° aniversario de su nacimiento (6 de marzo), como se recuerda, el Nobel falleció en abril de 2014. La obra tiene 150 páginas.

¿Cómo se hizo la novela?





El hijo mayor de García Márquez relató que este libro fue uno de los últimos que el autor escribió antes de enfermarse, allá por el 2010.

A pesar de que, el escritor haya pedido no publicar esa obra, sus hijos consideraron que por el estado mental de su padre, era posible que esa decisión no haya sido acertada.

“No entendíamos por qué Gabo decía que el libro no tenía sentido, que no funcionaba, que no se entendía. Fue entonces que se nos ocurrió que, a lo mejor, era él el que ya no lo entendía. En su enfermedad, llegó un momento en que era incapaz de leer”, comentó el mayor de los García.

Por eso es que, ellos convocaron al editor Cristóbal Pera, que trabajó en el pasado con García Márquez, para ordenar los manuscritos del Nobel, albergados en el Harry Ransom Center, de la Universidad de Texas, y luego ser publicarlos.

“Él hizo una versión que consideramos óptima, sin agregar ni cambiar una sola palabra. Incluso hemos dejado algunas pequeñas contradicciones. Es un libro no del todo pulido, no del todo terminado porque se le acabaron las facultades a Gabo, pero siempre nos pareció que valía la pena leerlo. Que juzguen los propios lectores si vale la pena o no”, complementó Rodrigo.

Nueva novela de Gabriel García Márquez.