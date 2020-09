Nunca tuvo hijos, pero nadie duda de que el dibujante argentino Joaquín Salvador Lavado, conocido como “Quino” y fallecido este miércoles a los 88 años, tuvo su mejor descendencia en Mafalda, la pequeña y contestataria luchadora social en la que se inmortalizó para siempre para hacer pensar al mundo.

Considerado con creces uno de los mayores iconos de Argentina dentro y fuera de sus fronteras, el autor, nacido en Mendoza en 1932, consiguió hacer de su mayor obra, una niña amante de los Beatles, la democracia, los derechos de los niños y la paz, y detractora de la sopa, la guerra y James Bond, un símbolo eterno.

“Cuando me dicen, ‘gracias por todo lo que nos diste’ digo, ‘¿qué les di?’”, expresó el dibujante en una entrevista con Efe en 2016, en la que, consultado sobre cuál es el poso que le gustaría dejar entre sus seguidores, no le costó reconocer que el de alguien “que hizo pensar a la gente las cosas que pasan”.

UNA FAMILIA LLENA DE JOAQUINES

Poseedor de multitud de galardones, como el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades y la Medalla de la Orden y las Letras de Francia, Quino nació el mismo año en el que sus padres españoles emigraron a Argentina, y ya en plena adolescencia comenzó a estudiar dibujo en la Escuela de Bellas Artes mendocina.

Sin embargo, cuatro años después, decidió abandonarlo por elmundo gráfico y la historieta. Y ya no había marcha atrás en sudestino.

Por entonces Joaquín ya era ‘Quino’, un apodo con el que poder diferenciarse de los muchos ‘Joaquines’ que ya había en su familia, entre ellos su tío, quien le despertó la pasión por la ilustración.

“No solo me legó la vocación, sino una filosofía de la vida que a partir de mi abuela me ha marcado mucho. La politización de mi familia me marcó muchísimo”, evocaba el genial dibujante.

Con 22 años se trasladó a Buenos Aires, donde no tardó enpublicar su primera página de humor gráfico en el semanario “Esto es” y empezó a colaborar regularmente en medios como “Rico Tipo”, “Dr.Merengue” y “Tía Vicenta”, así como con ilustraciones de campañas publicitarias.

El actor argentino ‘Chino’ Darín escribió en su cuenta de Twitter un mensaje de despedida al dibujante. “Se fue Quino y nos dejó de todo. Que en paz descanse maestro. Gracias”, indicó en Twitter.

Se fue Quino y nos dejó de todo.

Que en paz descanse maestro.

Gracias. 🙏🏽♥️

Atte. el Humor y la Conciencia. pic.twitter.com/O1BVtT5KZq — Chino Darín (@chinodarin) September 30, 2020

El actor argentino Facundo Arana utilizó su cuenta de Twitter para compartir un mensaje de despedida.

Hasta Siempre.. Buen Viaje Quino del Alma.. — Facundo (@Facundo_Arana) September 30, 2020

La actriz Luciana Salazar también se manifestó. "Pocas personas marcaron con su arte a tantas generaciones. Una vez dijo: ‘Mafalda no me abandona, porque aquellos dramas sociales siguen vigentes'... Que su obra nos haga reflexionar y preguntarnos por que seguimos atravesando los mismos problemas”, indicó.

Pocas personas marcaron con su arte a tantas generaciones. Una vez dijo: “Mafalda no me abandona, porque aquellos dramas sociales siguen vigentes''... Que su obra nos haga reflexionar y preguntarnos por que seguimos atravesando los mismos problemas. EPD Quino💔 — luciana salazar (@lulipop07) September 30, 2020

Se murió Quino. Qué pena más grande. Se podría decir que aprendí a leer con Mafalda. A día de hoy sigo haciéndolo. Leyéndolo y aprendiendo a leer. Gracias, Quino. DEP. https://t.co/i9y5wpbhCI — Ismael Serrano (@SerranoIsmael) September 30, 2020

Nos hizo entender el mundo con los ojos de una niña. Quino fue uno de los creadores que me marcó: por la mezcla de inocencia e ironía. Descanse en paz, Quino. pic.twitter.com/2Kmt5D0D2r — Nina Garcia (@ninagarcia) September 30, 2020

Me siento una boba lloriqueando por Quino aunque si la pienso bien es lógico. Teníamos este poster en nuestra pieza y aún tengo el de Mafalda sola hecho cuadrito.Qué bueno que nos dejó tanto. pic.twitter.com/3Ea9pRl5Ir — Andrea Julia Alvarez 🥁 (@AndreaAlvarezAA) September 30, 2020

Leí lo de #Quino y me puse a llorar porque es mi infancia, es mi aprender a traducir mi sentir en una historieta, es reírme desde lo sofisticado y popular a la vez. Quino es Quino y eso es todo. Gracias! — Andrea Julia Alvarez 🥁 (@AndreaAlvarezAA) September 30, 2020

Hoy, a sus 88 años se nos fue Quino, el creador de Mafalda.



Q.E.P.D Quino. pic.twitter.com/7sSYIls1oa — Santiago Rendón (@santorendon) September 30, 2020

(Con información de EFE)

Conforme a los criterios de Saber más