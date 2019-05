Sepa qué escritores acompañarán a Vargas Llosa en la Feria del Libro de Lima

En su vigésima cuarta edición, la Feria Internacional del Libro de Lima no tiene un país real como invitado central. Ha preferido tomar un camino distinto y abrirse a espacios propios de la ficción, en este caso, los territorios, casi infinitos, imaginados por el escritor peruano Mario Vargas Llosa.

Con esta decisión, la FIL Lima rinde un homenaje al autor de "La Casa Verde, cuya literatura ha recorrido diversos escenarios, géneros, idiomas y culturas. "Una obra total que representa todas las fuerzas que componen las sociedades latinoamericanas modernas. Un motivo para reflexionar sobre nuestra independencia, nuestras luchas y nuestros sueños", señala la organización de la Cámara Peruana del Libro, institución responsable de desarrollar cada año uno de los mayores festivales culturales en la ciudad.

Para ello, se han programado distintas actividades y espacios donde el público tendrá la oportunidad de sostener un encuentro con el autor y los diversos aspectos de su literatura a través de mesas y conferencias. Por cierto, la FIL Lima ha destinado 300 metros cuadrados para la exposición "Mario Vargas Llosa, la libertad y la vida", un espacio presentado junto con la Universidad Católica del Perú a través de su centro Cultural. Esta exposición, renovada cada vez que se presenta en diferentes salas del mundo, comenzó su peregrinaje en 2010, en el Instituto Cervantes de la ciudad de Estocolmo, como parte de las actividades oficiales del Perú en la entrega del premio Nobel al escritor.





LA DELEGACIÓN

​Como invitados especiales de la feria, centrados en las actividades relacionadas al Universo Vargas Llosa destacan el escritor Nicaraguense Sergio Ramírez, primer centroamericano en ganar el Premio Cervantes en 1917, el escritor Cubano Leonardo Padura, Premio Princesa de Asturias de las Letras, y autor de la celebrada novela sobre León Trotski "El hombre que amaba a los perros" y que recientemente ha publicado su libro de memorias "Agua por todas partes".

Asimismo, otros autores cercanos al mundo narrativo de Vargas Llosa que participarán de la Feria son la poeta y novelista nicaraguense Gioconda Belli, la novelista española Rosa Montero, el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, la cronista argentina Leila Guerreiro, el chileno Arturo Fontaine y el español Juan Jesús Armas Marcelo, director de la Bienal Vargas Llosa.

También participan estudiosos y traductores de la obra del autor peruano como el investigador venezolano Gustavo Guerrero, la profesora egipcia Hedy Habra, el peruano Efrain Kristal, catedrático de Literatura comparada de la Universidad de California, el profesor de la Universidad de Yale, el mexicano Rubén Gallo, el traductor francés Daniel Lefort, la investigadora española Elena Guichot, y su propio biógrafo, el británico Gerald Martin.

Finalmente, destacan los periodistas Andrés Oppenheimer y Carlos Alberto Montaner, el fotógrafo argentino Daniel Modzinski, y las agentes Maribel Luque y Gloria Gutiérrez, directoras literarias ambas de la Agencia Carmen Balcells.

EL OTRO NOBEL

​Si bien Vargas Llosa convocará toda la atención en el primer fin de semana de la Feria, posteriormente la expectativa recaerá en un premio Nobel procedente del otro lado del Pacífico. Mo Yan, cuyo nombre real es Guan Moye, es un escritor chino que nació en Gaomi, Shandong, el 17 de febrero de 1955. Su pseudónimo significa “no hables”, en recuerdo a su infancia y a la Revolución Cultural maoísta, durante la que sus padres le dijeron constantemente que no hablara para no decir nada inconveniente.

Tras trabajar en una fábrica de petróleo, Mo Yan consiguió, alterando su certificado de nacimiento para tener edad suficiente, entrar en el Ejército Popular de Liberación chino. Siendo soldado empezó a escribir, y al conseguir un puesto en la Escuela de Arte y Literatura del Ejército, pudo dedicarse por completo a esta afición.

En 2012 recibió el máximo galardón de la Academia Sueca, el Premio Nobel de Literatura. No era un autor desconocido para occidente, pues una de sus mayores novelas "Sorgo rojo", había sido adaptada al cine por el maestro Zhang Yimou. Además, sus influencias confesadas lo vinculan estrechamente con nuestra tradición literaria: Gabriel García Márquez, Tolstói y Faulkner, aunque se le conoce sobre todo como “el Kafka chino”.

Fue candidato al Premio Neustadt de 1988 y al Premio Man Asian en 2007. En 2009 obtuvo el Premio Newman de Literatura China. Varias de sus obras fueron prohibidas en su país natal, de entre las que destaca "Grandes pechos, amplias caderas", una visión de la historia china a través de los ojos de una mujer.