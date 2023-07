El mundo está lleno de diversidad, pero a menudo las voces de aquellos que ven y experimentan la vida de manera diferente se ven opacadas. Ena Venturo, una joven escritora y autista de 20 años, decidió tender puentes con su primer libro: “De mí, para ti”, guía que abarca la faceta emocional del trastorno del espectro autista (TEA).

Conocida por su enfoque sincero y humorístico en las redes sociales, inicialmente Ena encontró en TikTok la plataforma perfecta para compartir sus pericias como persona neurodivergente. “En mi casa, prefería no conversar sobre el tema, pero cuando subí un video hablando de mi condición de una manera abierta, la respuesta fue abrumadora”, confiesa. “Las personas se identificaron conmigo, me dijeron que los inspiraba. Fue entonces cuando me di cuenta de que hay mucho que decir sobre este tema y que no se habla lo suficiente”.

La audiencia, ávida de más de más testimonios, fue el impulso que necesitaba para plasmar su viaje personal en papel. “Mi objetivo es que las personas neurodivergentes se sintieran comprendidas, que supieran que no están solas”, comenta. “Pero también quería crear conciencia en aquellos que no comprenden nuestra perspectiva”.

En sus más de 100 páginas, la obra busca hacer frente al estigma y los prejuicios en la sociedad ante el TEA. / Editorial Trroppkiato

— Se dice que la generación que está en TikTok [plataforma en la que creas contenido] es más abierta a hablar sobre salud mental y neurodivergencias. ¿Crees que las personas de tu edad son más empáticas ante estos temas?

No, en su mayoría, les cuesta mucho comprender. Fue recién cuando empecé a escribir este libro que noté algunos cambios, más paciencia por parte de algunas personas. Es difícil porque ellos e incluso mi familia me ven como una persona más. Me comparan con personas que tienen casos más severos o me dicen que no soy “tan” autista. Esa es una perspectiva negativa y muy estereotipada. Es complicado. No entienden que hay diferentes niveles y que no todos somos iguales.

— Está también el otro extremo. El estereotipo del autista genio e independiente que se retrata en películas o series.

De hecho, la única representación precisa que he visto de un personaje autista ha sido en una serie llamada “Aprendiendo a vivir” (2020) de Netflix, donde una actriz es realmente autista, no una persona fingiendo serlo. Siento que deberían contratar a más personas con neurodivergencias para estos papeles, ya que se siente más natural. Por ejemplo, no puedo identificarme con personajes tan cerrados como Sam de “Atypical” o Sheldon de “The Big Bang Theory”. Es difícil.

— ¿Cuánto difiere tu experiencia en relación a estos estereotipos?

Yo era todo lo contrario a un genio, necesitaba ayuda. Incluso no me permitían ir a excursiones escolares sin que alguien me cuidara hasta los 15 años. Pese a que era la mayor de mi promoción (había repetido un año por problemas con las exigencias educativas), los profesores lo consideraron necesario. Mis compañeras no entendían por qué era diferente, así que les preparé un PowerPoint junto a mi psicóloga para explicar el autismo, pero no funcionó. Nunca mostraron empatía o solidaridad, jamás fueron empáticas. Y bueno, esa fue una de las razones por las que decidí cambiar de colegio.

— Entiendo que las malas experiencias continuaron. ¿Eran problemas propios del sistema educativo?

Sí, en [ese otro] colegio me trataron como a una más y no recibía ningún tipo de ayuda; eso no me beneficiaba en nada. Me hacían ir los sábados para realizar tareas atrasadas. Estaba desesperada y no tenía ayuda. Siento que les faltó mucho, creían que todos somos iguales y eso no fue fácil. Era muy abrumador. El colegio no es un lugar al que me gustaría volver. La verdad es que la pasé muy mal. Pero [cuando llegó la cuarentena] y empecé a estudiar por mi cuenta se volvió más fácil, especialmente en mi último año: 2021. No hubo más acoso escolar y me sentí un poco mejor.

— ¿Qué cambios podrían implementarse para brindar un ambiente más comprensivo y adaptado a las necesidades de los estudiantes neurodivergentes?

Podrían ser más considerados cuando un alumno está muy estresado y darle permiso para salir de clase un rato. No deberían exigir demasiado con las tareas, sino ir paso a paso. A mí me resultaba terrible tener que ir todos los sábados, sentía que no me daban ningún respiro. Era horrible. No pueden obligarlos a trabajar el doble cuando saben que les cuesta. No deberían quitarles su tiempo libre y hacer que estén en el colegio todo el tiempo. Quizás podrían ayudar con tutorías en lugar de castigar a alguien y obligarlos a quedarse en el colegio los fines de semana.

— No es un tema que se agote en la educación primaria o secundaria.

No, estuve estudiando dos ciclos Artes Escénicas y fue muy difícil porque no escuchaban aunque yo lo explicara mil veces. No estoy segura de que comprendieran realmente qué significa ser autista. No sé si lo tomaban como un dato sin importancia, como si les dijera mi color de piel. No tenían paciencia y eran desagradables. Ahora me voy a estudiar a Estados Unidos, aún no he empezado, pero ya me contactaron con una asesora y me dijeron que hay un departamento entero para personas con neurodiversidad. Es un mundo completamente diferente y es una de las razones por las que me voy.

— En “De mí, para ti” narras tus vivencias como persona autista, ¿pero por qué consideras que también puede ser una guía para otras neurodivergencias?

Creo que otras personas podrían identificarse con las situaciones que he pasado. Además, el mensaje que quiero transmitir es que entiendan que es normal, que no son las únicas personas y que hay muchas más personas que se identifican con estas situaciones. Al final, mi consejo real es que sean ustedes mismos y se rodeen de personas que realmente quieran estar con ellos. No hay ninguna justificación para no encajar en las normas sociales, eso también se aprende con el tiempo. Pero mi consejo básicamente es ese. Creo que es lo más importante en la vida, rodearse de personas que valgan la pena y que hagan más llevadera la vida.

Además… "De mí, para ti" La presentación del libro se realizará este 20 de julio en la librería El Virrey de Miraflores (Calle Bolognesi 510 a las 7 pm.