Tom Wolfe, el padre del Nuevo Periodismo, murió a los 87 años

El escritor y periodista estadounidense Tom Wolfe, considerado el padre del llamado Nuevo Periodismo por rescatar en sus textos el género de no ficción, falleció a los 87 años, según confirmó su agente, Lynn Nesbit, al diario "The New York Times".

El autor había ingresado a un hospital de Manhattan por causa de una infección. Falleció poco después.

Tom Wolfe vivió en Nueva York desde 1962, año en el que empezó a trabajar como reportero de "The New York Herald Tribune".



Entre sus libros más importantes destaca "Lo que hay que tener" ("The Right Stuff"), un exhaustivo reportaje sobre la carrera espacial estadounidense y el Proyecto Mercury. La obra fue adaptada al cine en 1983 con Sam Shepard, Dennis Quaid y Ed Harris como protagonistas.