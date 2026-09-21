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Resumen

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Antes de "Ojalá sea esta noche", Roberto Bernui ya había escrito dos poemarios.
Antes de "Ojalá sea esta noche", Roberto Bernui ya había escrito dos poemarios.
/ Roberto Bernui/ Estación La Cultura
Por Alfonso Rivadeneyra García

Un cadáver aparece en las calles de Lima. Le faltan dos pedazos de carne en la espalda, por la zona de los omóplatos. Pudo haber sido una cifra más en las estadísticas de violencia, pero luego apareció otro en las mismas condiciones. Y luego uno más. Todos venezolanos. Así empieza “El ángel patriota”, uno de los cuentos que Roberto Bernui (Lima, 1990) incluye en su primer libro de narrativa, “Ojalá sea esta noche”. Los textos están marcados por la cercanía con la actualidad, por el lenguaje que se escucha en las calles, en las redes, en las casas. También por elementos sobrenaturales.

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