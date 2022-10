Un solo lugar para los libros juveniles de los que has escuchado en Instagram y TikTok. Esa es la apuesta que trae el Kokoro Book Fest, donde niñas con uniforme escolar junto a sus madres, adolescentes, jóvenes e incluso algunos adultos se pasean por el Coliseo Eduardo Dibós durante la noche del último viernes en búsqueda de una historia que los atrape y, posiblemente, luego les rompa el corazón. Porque así se mueve la literatura juvenil, entre el amor y la desilusión, sea en un contexto realista o en un mundo de fantasía.

Un tendencia

Con frecuencia se dice que las nuevas generaciones no dedican tiempo a leer literatura, pero las cifras lo desmienten. Las ventas de literatura juvenil en Librerías Crisol, por ejemplo, aumentaron en un 86% entre el primer trimestre del 2019 y el primer trimestre del 2022. En tanto, desde la editorial Penguin Random House, afirman que las ventas de libros de este género aumentó en más del 100% después de pandemia. De esos libros, una gran cantidad nacen en la plataforma digital Wattpad, donde escritores de todo el mundo publican su trabajo para lectura gratuita. Los títulos de mayor éxito terminan editados en papel.

Pareciera que la unión de las redes sociales y el fenómeno de Wattpad ha ocasionado un incremento en el número de lectores. Fuera del mundo virtual, durante el primer día de Kokoro, El Comercio compró cómo varios lectores se juntaban para hablar entre stand y stand sobre sus libros preferidos de la aplicación.

La visita de este diario coincidió con uno de los distintos conversatorios que se realizan estos días de feria. El tema de la primera noche fue sobre la trilogía “A través de mi ventana” de la autora venezolana Ariana Godoy, convertida en película de Netflix. La cinta, que ha dividido opiniones entre los seguidores de la historia, logró convertirse en una de las más vistas en la plataforma a solo días de su estreno.

¿Por qué tanto éxito?

Al estar en Kokoro uno se da cuenta qué es lo que realmente engancha a un lector: los personajes ´reales´, aquellos con quienes te puedes identificar y que quisieras tener como un amigo. Al menos eso es lo que dicen las ´bookstagrammers´, usuarias de redes sociales que reseñan libros y que han tenido espacio en el evento.

Una vez terminada la conversación sobre los hermanos Hidalgo de “A través de mi ventana”, empezó otro de los eventos programados en el Kokoro Book Fest: la presentación del libro “Irresistible error” de la mexicana Melissa Ibarra, más conocida como Kayurka Rhea en redes. “¿Cuál es tu escena favorita?”, “¿Cuándo sale el segundo tomo?” y “¿Por qué disfrutas hacer sufrir a tus lectores?”. En media hora, ella recibió estas y más preguntas.

La autora Melissa Ibarra durante la presentación de su libro en el Kokoro Book Fest. (Foto: El Comercio)

¿Qué es lo que realmente llama la atención de este festival? El Comercio conversó con algunas de las asistentes al Kokoro Book Fest, que en su mayoría destacaron el poder disfrutar de sus autoras favoritas en un solo lugar.

“La literatura juvenil ha crecido bastante. Se ha movido bastante más que todo por la plataforma de Wattpad, donde bastantes autoras que son tendencia y generan un espacio para las chicas que en algún momento se sienten identificadas con algún libro, una protagonista o algo de diferentes clichés”, puntualizó Liz, una de las asistentes. “Wattpad es el ´boom´. Antes era mal visto. Hasta ahora hay libros de todo, porque Wattpad permite que cualquier persona publique lo que quiera, ya de ahí a que tenga el nivel de aceptación es otra cosa. Editoriales grandes están apostando por estos libros. Es hora de quitar ese estigma de que todo lo demás (fuera de la literatura tradicional) es basura”, agregó Brenda Mar.

En ese sentido, la joven Lucero Miranda se animó a opinar sobre el dicho que recorre la sociedad de que “los libros juveniles no son literatura”. “Leer es lo que importa. No necesitas por qué juzgar a las personas por lo que leen, porque al final de todo se aprende, así como las personas escuchan música o ven películas de diferentes géneros. Al final, es un medio de entretenimiento y las personas no solo leen para educarse o aprender de historia, sino que también puedes leer para escapar a otro mundo”, dijo. Para gustos, colores.