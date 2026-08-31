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El cantante estadounidense Lionel Richie. (Foto: EFE)
El cantante estadounidense Lionel Richie. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El cantante estadounidense Lionel Richie ingresó voluntariamente el pasado sábado en un hospital de St. Louis (Missouri), en la unidad de cuidados intensivos, para someterse a pruebas médicas, según informó este lunes el portal de farándula TMZ.

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