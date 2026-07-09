De su madre, Mayella Lloclla aprendió a mirar la vida con gratitud, incluso en los momentos difíciles. De Pamela, su hermana mayor, pedagoga teatral, recibió las primeras herramientas del arte. De Brunella, su otra hermana, heredó la disciplina, el sentido práctico y la seguridad de que los sueños se cumplen si se lucha para lograrlos.

Con esas lecciones creció, y con ellas también llegó al escenario de “Baila luna, báilame”, la obra en la que interpreta a Quilla, una niña de 10 años que visita a su abuela y descubre, entre canciones y aventuras mágicas, el valor de escuchar, acompañar y soltar.

“Yo me sentía esa niña de 10 años que se preocupa por su mamá. Reconocí en ella muchas cosas mías. Quiero que mi mamá esté aquí conmigo, pero también hay que saber soltar y entender la vida”, reflexiona.

Su madre, cuenta, quedó viuda durante la pandemia. Pero lejos de quedarse inmóvil ante la ausencia, siguió activa, aferrada a su fe, a su comunidad y a esa vocación de servicio que compartió durante años con su esposo.

“Junto a mi padre tenían congresos matrimoniales para ayudar a parejas que estaban a punto de separarse, para que vieran que había oportunidades de reconciliación”, cuenta la actriz con emoción.

“Baila luna, báilame” habla precisamente de los vínculos que curan, de la familia y de las despedidas que no siempre son pérdidas. En escena, Quilla visita a su abuela y, junto a ella, emprende un viaje lleno de música, juegos y aventuras mágicas.

“Es una historia conmovedora, única, con mucha identidad. En estos tiempos en que todos estamos pegados a las redes sociales y a los celulares, la obra nos hace detenernos y pensar en lo más importante de la vida, el compartir y saber escuchar”, asegura.

La puesta, dirigida por Diego Lombardi, se presenta en el Teatro Julieta y reúne a cuatro actores en escena: Mayella, Milena Alva, Francisco Luna y Awelo Miranda.

Raíz musical

Hay canciones originales, canto en vivo y una energía que, según la actriz, ya empezó a encontrar respuesta en el público. “Los padres salen conmovidos y los niños salen cantando las canciones”, cuenta.

Para Mayella, cantar en esta obra también significa reencontrarse con una niña que alguna vez soñó con la ópera. Aunque no siguió ese camino de manera formal, la actuación le abrió otras puertas para volver a la música: interpretó a Dina Páucar de niña, cantó en “Luz de luna” y ahora vuelve a hacerlo sobre el escenario.

La música también ha encontrado lugar en sus propios proyectos. En “Peruanos de corazón”, tema que suele lanzar por Fiestas Patrias, recorre desde el videoclip la costa, la sierra y la selva del país. En “Como el río”, grabado entre Iquitos y el Valle del Mantaro, explora la fusión de sonidos peruanos; y en “Hoy es Navidad” vuelve a la tierra de sus padres, Ayavaca, en Piura.

Esa identidad no vive solo en sus canciones. También está en la ropa que elige, en los bordados que muestra, en las joyas inspiradas en el Perú y en su interés por visibilizar el trabajo de artesanas.

Mayella Lloclla es una actriz de cine, teatro, televisión que comenzó su carrera desde muy niña. Hoy la vemos en "Baila luna, báilame". (Foto: Foto Santiago Caihuari / Maquillaje: Laura Quijandria)

“Siempre me gusta mostrar lo único y auténtico que tiene nuestro país. Para mí, Perú es primero. Hace poco recibí el Año Nuevo Andino en Puno, al pie del lago Titicaca, junto a comunidades locales. Vimos amanecer frente al lago, escuchamos alabanzas en aymara y, cuando empezó a salir el sol, terminé con lágrimas en los ojos. Fue una experiencia maravillosa, única. La voy a guardar por el resto de mi vida”, cuenta.

Hoy siente que atraviesa una etapa de expansión. Vuelve al teatro después de haberlo postergado durante años para priorizar la crianza de su hijo, que ahora tiene 15 años.

“En vez de hacer teatro, viajaba con mi niño los fines de semana para conectar con él”, recuerda.

Ahora, con su hijo más grande, Mayella siente que puede retomar sueños que quedaron en pausa. Estudia inglés con un profesor particular, se prepara para posibles proyectos internacionales y mira hacia afuera sin dejar de mirar hacia adentro. “Los sueños nunca tienen fecha de caducidad”, dice.

Promesa familiar

También se prepara para casarse en noviembre, después de haber postergado varias veces ese momento. La ceremonia, adelanta, estará conectada con sus raíces y tendrá un sentido familiar muy profundo. Su hijo fue uno de los más entusiasmados con la idea.

“Él decía: ‘¿Y cuándo se van a casar?’. Ahora que está presente, va a ver esta unión tan bonita que tenemos como familia. Le va a quedar un gran recuerdo”, sostiene.

En paralelo, la actriz alista el estreno de “Olaya”, película en la que interpreta a Juana de Dios Manrique, una prócer de la independencia poco conocida, vinculada a la labor patriota de José Olaya. El tráiler se estrenará el 23 de julio y la película llegará a los cines el 3 de diciembre.

Mayella Lloclla vuelve al escenario con Quilla y con la memoria de las mujeres que la formaron. Entre la maternidad, la música y sus raíces, hoy retoma los sueños que dejó en pausa. “Estoy con todas esas ganas de comerme el mundo”, subraya.