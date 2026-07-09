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Resumen

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De su madre, Mayella Lloclla aprendió a mirar la vida con gratitud, incluso en los momentos difíciles. De Pamela, su hermana mayor, pedagoga teatral, recibió las primeras herramientas del arte. De Brunella, su otra hermana, heredó la disciplina, el sentido práctico y la seguridad de que los sueños se cumplen si se lucha para lograrlos.

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