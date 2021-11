Conforme a los criterios de Saber más

Crecer en una familia de deportistas implicó seguir el legado para Luciana Di Laura; aunque desde pequeña supo que también amaba el arte. La tenista y actriz peruana, sobrina del destacado tenista Carlos Di Laura, ha decidido construir sus propias oportunidades para formar un camino dentro de la actuación. Eso la llevó a producir su primer cortometraje “El brillo de mis ojos”, bajo la dirección de Hugo Pallete, y obtuvo el reconocido Premio Paladino D´Oro de Italia.

En entrevista con El Comercio, Luciana reveló que la idea inicial que tenía con Hugo era terminar un corto que había realizado con otro director tiempo atrás; pero durante la producción se dieron que cuenta que sería más fácil escribir un nuevo guion y empezar desde cero. “Literalmente lo escribí y lo grabamos ahí nomás”, dijo.

Grabaron a finales del año pasado y terminaron de editarlo este 2021. Debido a la temporada de festivales; decidieron postular a “El brillo de mis ojos” en algunos concursos y en agosto recibieron la noticia de que habían quedado nominados en la categoría de Mejor corto para el Paladino D´Oro Sport Film Festival que se realiza en Palermo, Italia y es considerado como el festival de deporte más antiguo y más grande del mundo.

Con toda la ilusión, Luciana se embarcó en un avión hasta el otro lado del mundo y fue allá, instantes previos a la premiación, que se enteró que también había recibido una nominación por Mejor protagónico en el corto que narra su historia personal.

“No sabía que estaba nominada y fue con 8 segundos de anticipación. Fue súper loco. No me lo esperaba para nada, no sabía. Me enteré en el momento de caminar a recibir el premio. Fue increíble en verdad. (…) Todo fue muy rápido porque estaba televisado, tenían que esperar para darte la noticia y ver tu reacción. Vinieron a mi fila y dijeron “ustedes siguen” y así nomás nos fuimos”, recuerda la actriz de 24 años.

(Foto: Archivo personal Luciana Di Laura)

Estar en los Paladino D´Oro fue como un sueño hecho realidad para Di Laura. “En verdad es una experiencia increíble porque es mi historia; entonces es súper personal y verlo en otro país fue como un sueño. Estaba súper emocionada”.

“Es una oportunidad que se hizo realidad y al final te abre una puerta. Es super motivador ver que sí puedes crearte tus propias oportunidades y es súper lindo porque como artista, como actriz, no todos son premios; también son audiciones y rechazo. Es una motivación para seguir adelante”, puntualizó.

El hecho de representar a su país en un festival internacional la llena de orgullo; además está el haber contado con más peruanos en la producción de “El brillo de mis ojos” como las productoras Chiara Molina y Luciana Suero, junto a Tomas Garrido Lecca en la música.

“Me enorgullece mucho representar al Perú y sobre todo hacerlo con un equipo de peruanos muy talentosos y con ganas de darlo todo. Todo ha sido trabajo en equipo. Con Hugo y el equipo creamos algo muy lindo e inspirador y verlo a nivel internacional me alegra muchísimo y sobre todo me motiva a seguir creando, y apoyarnos entre peruanos para representar nuestras historias”.

Asimismo, no ha descartado venir a Perú para rodar algún nuevo proyecto que se presente. “Me encantaría ir a grabar (…) Por ahorita seguir creando, más proyectitos, eso nunca para. Y por parte de la actuación seguir audicionando a ver qué sale”.

(Foto: Archivo personal Luciana Di Laura)

Su vínculo familiar con el deporte

Su tío Carlos Di Laura fue jugador profesional de tenis, mientras que su papá Salvador Di Laura ha ejercido como entrenador de la copa Davis; por lo que era casi inevitable que Luciana también comparta ese amor por el tenis.

Ella desde pequeña acompañaba a su mamá Sylvi en su show para niños “Fantasilandia” y participaba disfrazándose. Pero empezó a dedicarse al tenis y dejó de lado el arte. “Siempre me ha gustado, siempre que he podido he participado y he hecho personajes. He estado muy metida en ese mundo, pero luego lo dejé para seguir una carrera deportiva que es mucha dedicación”.

Luciana Di Laura en "El brillo de mis ojos".

Años después, dejó de lado la raqueta y se enrumbó en la actuación. Luciana Di Laura destaca que el deporte le ayudó a conseguir una beca para estudiar teatro en la Universidad Estatal de California en Los Ángeles (Estados Unidos), de donde se graduó en 2019.

Por el momento, la actriz también se desempeña como asistente de entrenador en tenis para solventar sus gastos. “Me da mucha libertad para poder seguir haciendo mi arte”, finalizó.

