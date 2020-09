Luciano Gorriti quería lo que el dinero no puede comprar: tiempo. Tiempo para profundizar en las investigaciones; para llevar a cabo producciones y grabaciones más detalladas y minuciosas, pero en su trabajo como reportero de noticias no lo iba a conseguir. Por eso es que Gorriti decidió inclinarse por los documentales. Así, en el 2014, ganó un Emmy en la categoría Outstanding Investigative Journalism in Spanish por el documental “Trata de mujeres de Tenancingo a Nueva York”.

La producción sigue el viaje de dos mujeres que son llevadas con engaños y promesas falsas desde la ciudad de Tenancingo, en el Estado de México, de donde son la mayoría de los proxenetas, hasta Nueva York, donde son obligadas a prostituirse. Seis años después de ese reconocimiento, Gorriti ve llegar una nueva nominación en la misma categoría. Esta vez se trata del documental “Caravanas”, que él dirigió y cuenta la historia de una movilización sin precedentes, de cerca de seis mil ciudadanos salvadoreños que intentaron llegar a Estados Unidos a pie desde su país.

Imagen de la grabación de Caravanas en la frontera de México con EE.UU. (Andrés Pérez Sola()

A través de estas imágenes se pudo conocer la historia de un padre cuya ex esposa fue violada frente a su hija en silla de ruedas y que busca asilo en el país de Trump. También la historia de un niño de 11 años que, en busca de un mejor futuro, deja a su madre en la frontera y cruza solo en busca de una tía que lo acogerá al otro lado.

—¿Cómo llegas a interesarte por el tema de las caravanas?

Yo trabajaba como freelance para la productora Pacha Films, que tiene una buena relación con Discovery, entonces siempre estamos atentos a eventos y noticias en América Latina. Y desde que nos enteramos de que en el 2018 iba a salir una caravana desde El Salvador rumbo a Estados Unidos, le propusimos a Discovery que podíamos contar la historia. La aprobación no fue inmediata, pero llegó y nos pusimos a trabajar.

El documental fue transmitido por Discovery. (Foto: Andrés Pérez Sola)

—¿Qué fue lo que encontraste cuando viajaste y viste con tus ojos lo que estaba pasando?

Lo que encontré fue, sobre todo, desesperanza. Porque yo alcancé las caravanas en Tijuana y allí se toparon con un muro que no pudieron traspasar. Antes habían sido personas empoderadas, optimistas, que habían cruzado la frontera con Guatemala y recorrido todo México. Pero ahora se daban cuenta de que estaban muy cerca del país al que querían llegar pero nadie les abría la puerta.

—¿En qué proyectos trabajas ahora?

Estoy con ocho historias en México, Colombia, Perú, Argentina y otros países de América Latina en las que el fútbol y el crimen han confluido. Casos como los de Escobar en Colombia, Salvador Cabañas en México, Walter Oyarce en Perú. Lo estamos haciendo con mi productora en formato podcast para Spotify. Debería estar lanzándose a fin de año.

La ceremonia de premiación de la categoría en la que participa “Caravanas” podrá verse vía streaming en watch.theemmys.tv, el martes 22 a las 7 p.m.





VIDEO RECOMENDADO:

Alpacas peruanas se vuelven atracción en Estados Unidos