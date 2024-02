"Sobre la voz de Luis Miguel no hay preocupación en absoluto".

Estas giras largas que Luis Miguel hace es un modus operandi. Él hace giras extensas por varios países, durante varios meses y luego no lo vuelves a ver hasta dentro de cuatro o cinco años. Yo no creo que se trate de un tema de egos. Luis Miguel es un artista que acaba de cumplir 42 años de carrera. Creo que él conoce de sobra cómo es el manejo de su voz, hasta dónde puede dar y qué recursos utilizar cuando esta no esté en su mejor momento”.

Sobre su voz no hay preocupación en absoluto. Luis Miguel va a tener voz todavía, de pronto, no como la tenía a los 20 años pero a mí me parece que tiene una voz estupenda y muchos años más para dar. Y para los seguidores, si una fecha no canta bien, es algo de contexto. El poderío de su voz está ahí.