Mägo de Oz cambia de vocalista nuevamente tras 10 años la salida de José José Andrëa. A través de sus redes sociales, Javier Domínguez Gregorio, más conocido como Zeta, anunció su decisión de abandonar la banda española por problemas de salud que le impiden continuar con los conciertos programados.

En el comunicado, el cantante agradeció a su pública y que le hayan dado la oportunidad de integrar Mägo de Oz. Cabe recordar que, Domínguez ingresó a 2012 tras la salida de José Andrëa, antiguo vocalista de la agrupación.

“Me he dado cuenta de que no debo afrontar una nueva gira con Mägo de Oz y tampoco quiero, honestamente, perjudicar a mis compañeros por alargar más mi decisión. No podría haber tenido mejor suerte que entrar en 2012 como vocalista del grupo más grande y famoso del país, lo que me ha permitido vivir experiencias que nunca soñé tener”, escribió Zeta.

“¿Quién no ha soñado con cantar para decenas de miles de personas?, ¿con recorrer medio mundo viajando durante meses? Son experiencias imposibles de olvidar, pero, como os digo, creo que ha llegado el momento de cambiar de miras y abrir nuevos caminos en mi vida como músico y cantante: quizás explorar otros estilos, quizás hacer mi propia música”, agregó.

Zeta deja abierta la posibilidad de regresar a Mägo de Oz

Cuando se despidió, Zeta dejó abierta la posibilidad de regresar a Mägo de Oz en el futuro.

“No desechamos la posibilidad de volver a estar juntos sobre un escenario en un futuro, aunque sea para recordarme que el camino de baldosas amarillas va a seguir estando ahí, y que siempre será un lugar mágico para mí”, comentó.

“Les deseo tanto o más éxito como el cosechado hasta hoy y espero que vosotros, los que nos habéis escuchado durante esta última década, sigáis apoyando con vuestra imponente presencia y los gritos más altos que podáis dar a vuestro/mi querido grupazo Mägo de Oz”, añadió.