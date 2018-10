Maluma: su pareja, Natalia Barulich, cuenta cómo enfrenta los celos que le genera el colombiano

Una de las relaciones amorosas que mayor atención concita en los medios de espectáculos es la que conforman el cantante colombiano Maluma y la modelo Natalia Barulich.

Maluma viene siendo muy criticado por las redes sociales porque sus letras muestran una clara cosificación hacia la mujer. Natalia Barulich indica que ella no hace caso a las críticas para poder tener una buena relación y alejar el stress.



La modelo reveló en el programa La Red que tiene una buena relación con Maluma, que ella sabe muy bien lo que implica ser pareja de un personaje de fama internacional.



"No soy celosa, yo entiendo todo, entiendo que es Maluma y me encanta ver sus fans, no hay nadie como él, muchas mujeres lo quieren y él es mío, si no fuera mío yo sería igual", manifestó la pareja de Maluma.



Natalia Barulich también indicó que le encanta ver el amor que recibe Maluma en sus conciertos y que ella también es parte de sus fanáticas.