Cabello rizado, ojos oscuros y una sonrisa que marca el contorno de su rostro son algunas de las características físicas que definen a Mario Cortijo, el actor que interpretará al cantante de cumbia Deyvis Orosco en la nueva serie dirigida por la guionista, productora y directora televisiva Michelle Alexander.

“No se busca retratar la realidad de manera fidedigna; esto no es un documental. La actuación busca interpretar la realidad a través de un trabajo creativo para crear algo nuevo basado en la realidad. Si hubieran querido buscar a alguien idéntico a él, lo hubieran hecho, pero están buscando a un artista que pueda contar su historia”, mencionó Cortijo sobre los comentarios que aluden a sus diferencias físicas con Orosco en una entrevista con El Comercio.

Mario Cortijo recibió un reconocimiento a Mejor Actor, por mención del jurado, debido a la obra "Un monstruo viene a verme". / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

Como parte de este nuevo reto en su carrera, el actor se encuentra inmerso en la búsqueda de la identidad de Deyvis, explorando los momentos de su niñez, el impacto de la trágica noticia de la muerte de su padre y el legado que este le dejó. “Más allá de mi trabajo de investigación, me gustaría reunirme con él y entenderlo, no solo llamarlo para estudiarlo. Prefiero abandonar ese recurso para conocerlo tal como es realmente”, explica Cortijo, quien se encuentra a la espera de un futuro encuentro.

Aunque sí llegó a conocerlo durante el rodaje de la serie “Cumbia Pop”. “Nos llevaron al Huaralino para ver un concierto en el Huaralino; él era el rey de ese lugar y queríamos verlo en acción. Conversé con él un rato, tal vez no se acuerde, pero realmente me gustó esa experiencia”, recuerda.

Andrés Luna, Fabrizio Solari, Valkiria Aragón, Francesca Zignago y Mario Cortijo fueron parte de "Los kings de La Molina" en la serie "Cumbia Pop". (Créditos: América)

Ajustando detalles

Antes de ser seleccionado para encarnar al icónico cantante de cumbia, el actor no logró presentarse al primer casting realizado por Del Barrio Producciones. Sin embargo, poco tiempo después sería convocado para las audiciones siguientes, donde tuvo que improvisar una escena en la cocina y la interpretación de una canción del Grupo Néctar.

“Escogí ‘El arbolito’ para cantar porque me gusta la canción, aunque no soy cantante. Para la escena de la cocina, me inspiré en el personaje de One Piece, Sanji; hablé de darle comida al hambriento y el sueño de buscar el All Blue”, cuenta Cortijo, quien aún no sabía que interpretaría a Deyvis Orosco. “Después de esa primera parte, hicimos una prueba de vestuario que duró casi seis horas probando ropa. Fue entonces cuando supe que interpretaría a Deyvis Orosco y que había sido seleccionado para el papel”, agrega.

Mario Cortijo es más conocido por el rol estelar de Julio Ganoza en la serie de televisión De vuelta al barrio / Franco Espinoza

Sobre el canto, el actor relató que para Michelle Alexander es tan importante que el actor pueda cantar, sino que pueda interpretar a un cantante. “Me pusieron el ejemplo de Meryl Streep quien no canta bien, pero si hace buenos personaje, aún así quería repetir mi interpretación de las canciones unas tres veces más”, relata Cortijo. A pesar de ello, el actor se encuentra preparándose física y mentalmente para poder encarnar a un personaje que considera complejo debido a su impacto en la cumbia peruana y el legado que heredó de su padre.

“Veo todas las entrevistas que le hicieron, sus conciertos desde un inicio y comprendo la coyuntura en la que aparece, su contexto social. Si no fuera por eso no sabría a quien voy a interpretar. Vemos como la cumbia pasa de tocarse en ciertos lugares a ser un fenómeno que se ve en todos lados, junto a ese movimiento esta Deyvis”, explica Cortijo.

Tras un exitoso videoclip promocional en el que incluyeron la imagen de Jhonny Orosco mediante inteligencia artificial, la grabación del programa iniciará el 10 de junio, fecha para la cual Cortijo está preparado. “No buscaré ser idéntico al personaje real, mi objetivo es interpretarlo desde un lado humano, inspirándome en él. A menudo se deshumaniza a los artistas porque no se ve lo que hay detrás de sus canciones”, concluye.