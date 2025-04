Tras el éxito de “Altar Boyz” y “Mentiras”, Raúl Zuazo continúa apostando por el teatro musical. Su nueva apuesta como director es: “Reinas de Corazones 90s”, un espectáculo que promete revivir la nostalgia y el espíritu de una década inolvidable a través de sus mayores himnos musicales.

“Me parece que los 90 no se tocan tanto en musicales, y eso me animó a hacerlo”, comenta Zuazo. Para revivir los éxitos más icónicos de la época en un espectáculo lleno de nostalgia, energía y emoción, ha reunido un elenco de talentosas voces: María Grazia Polanco, Mayra Goñi, Natalia Salas, Gina Yangali, Ximena Palomino y Cielo Torres.

“Más que un concierto es un viaje en el tiempo”: Raúl Zuazo habla de “Reinas de Corazones 90s” con populares figuras

Más que un concierto, “Reinas de Corazones 90s” es un viaje en el tiempo, una celebración de los sonidos que marcaron una generación. Zuazo ha concebido el espectáculo como una estación de radio en vivo, donde un locutor guía al público a través de los grandes éxitos de la década. “Queremos que el público se sienta parte del show, que participe, que envíe sus saludos y pida su canción favorita”, explica el director.

El repertorio abarca diversos géneros, desde pop y rock hasta salsa y cumbia, con temas de artistas emblemáticos como Shakira, Juan Luis Guerra, Paulina Rubio y Cristina y los Subterráneos. “No es solo un espectáculo musical, es una fiesta, una experiencia que revive momentos especiales a través de la música”, destaca Zuazo.

De regreso a los escenarios

Para la artista, “Reinas de Corazones 90s” es más que un espectáculo: es una oportunidad de reencontrarse con el público y con su esencia musical. “Cantar en vivo es algo que me llena el alma. Estoy disfrutando cada momento y sé que el público también lo hará. Es un show que te hará cantar, bailar y recordar por qué esta música sigue siendo tan especial”, concluye con entusiasmo.

Música y vida

Para Natalia Salas, el teatro musical es más que una pasión: ha sido un refugio y un motor en su vida. “Los musicales tienen una importancia enorme para mí. De hecho, cuando me diagnosticaron cáncer, estaba en plena obra. Pasé por todo el proceso en el escenario: empecé con el pelo largo, luego me lo corté y finalmente usé peluca cuando lo perdí por completo. Seguir cantando y actuando me sostuvo en los momentos más difíciles”, confiesa.

Hoy, con renovada energía, Salas se sumerge en “Reinas de Corazones 90s”, un espectáculo que la conecta con su historia personal. “Esta música ha marcado mi vida. Yo crecí en los 90, así que estas canciones estuvieron en mis quinceañeros, en mis primeros amores, en toda mi adolescencia. Es un viaje en el tiempo, y creo que el público sentirá lo mismo”, comenta.

En el musical de Bluhaus, cada integrante del elenco representa una faceta de la vida de una mujer. En su caso, encarna a la mamá. “Todas hemos pasado por distintas etapas: la enamorada, la soltera, la casada, la divorciada... Esta obra celebra la vida, los recuerdos, la música que nos acompaña siempre”, explica.

Trabajar bajo la dirección de Raúl Zuazo ha sido una experiencia enriquecedora para ella. “Raúl entiende el teatro musical desde dentro, porque también ha sido actor y cantante. Su sensibilidad y su manera de guiarnos hacen que todo fluya de forma natural”, resalta.

Además, destaca la química entre el elenco, donde varias de sus compañeras son amigas cercanas. “Los ensayos han sido una fiesta. Mayra es una payasa, con Gina nos entendemos increíble, y con Cielo ya hemos trabajado muchas veces. Nos reímos, hacemos chistes, recordamos anécdotas... Todo el proceso ha sido hermoso”, concluye con entusiasmo.