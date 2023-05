La Fuerza está de regreso este 4 de mayo con la celebración anual del “May the 4th”, el día festivo honra a la legendaria saga de Star Wars. En esta fecha, los fanáticos se alistan para demostrar su amor por la franquicia de ciencia ficción con eventos temáticos, maratones de películas, disfraces, memes, entre otras actividades.

Aparentemente, el origen de la conmemoración se remonta a una broma que se hizo popular en internet en la década de 2000, basada en la frase “Que la Fuerza te acompañe” (en inglés: “May the Force be with you”). La fecha guarda similitud fonética con la frase en el idioma anglosajón, por lo que se convirtió en un momento especial para los seguidores de la franquicia en todo el mundo.

Otra versión más antigua, indica que surgió a partir de una nota publicada en el diario británico London Evening News el 4 de mayo de 1979, cuando miembros del Partido Conservador felicitaban a Margaret Thatcher por su nombramiento como primera ministra, bromeando con un: “May the 4th Be With You, Maggie”.

Festeja desde casa

Sea como fuese, el festejo ya es un evento global desde hace décadas, y Disney+ se une a la algarabía. Por ello, lanzará una nueva serie animada basada en el universo de Star Wars, “Aventuras de Jóvenes Jedi”, la cual está diseñada para introducir a los más pequeños en esta galaxia. La historia sigue las aventuras de un grupo de jóvenes Jedi, mostrando su proceso de aprendizaje donde obtendrán las habilidades necesarias para convertirse en poderosos guerreros Jedi, mientras ayudan a otros seres en la galaxia y luchan contra el malvado Imperio.

"Star Wars: Aventuras de Jóvenes Jedi" presenta a tres aprendices enviados por el Maestro Yoda para entrenarse en el templo Jedi, situado en el planeta Tenoo bajo la tutela del Maestro Zia. / Disney+

A la par se podrá disfrutar de la segunda temporada de la antología “Star Wars: Visions”, con nueve cortos que muestran los estilos de animación únicos de diferentes países y culturas. Estos cortos ofrecen una perspectiva única del universo de George Lucas y cómo cada cineasta interpreta su visión.

Pero si tu pasión son los maratones intergalácticos, la plataforma de streaming posee el catálogo completo para disfrutar de la saga completa. Desde la emblemática “Star Wars: Una Nueva Esperanza” (1977) hasta los recientes éxitos como “Andor” y “Obi-Wan Kenobi”. Ya sea que quieras unirte a Luke Skywalker en su lucha contra el Imperio o viajar con Han Solo y Chewbacca a través de la galaxia, la elección está en tus manos.

Contenido temático

Por otro lado, La Casa del Ratón anunció hace pocos días que Los Simpson y Star Wars se unirán en un nuevo corto animado titulado “Rogue Not Quite One”. Aunque se sabe poco sobre la trama, el título es un juego de palabras con la película “Rogue One” (2016) y Maggie, quien aparece en el póster sentada en un cochecito parecido al de Grogu en The Mandalorian.

Además, desde su programación televisiva, se emitirá el especial de Phineas y Ferb: “Star Wars”, junto a episodios y cortos temáticos de Galactic Pals. Las cuentas oficiales en redes sociales de Star Wars y Disney en Latinoamérica también tendrán contenido sorpresa y mensajes alusivos. Los fanáticos también pueden unirse a las celebraciones utilizando los hashtags #MayThe4thBeWithYou y #StarWarsDay.

Desde Perú

Y para celebrar a lo grande desde Perú, este año “El Festival de las Galaxias” presenta una nueva edición en el Día del Cómic Festival del 4 al 6 de mayo. “El retorno del Jedi 40 años”, “Más allá del cosplay” y “Las mujeres en Star Wars” son algunos de los conversatorios abiertos que se realizará junto al público. Puedes consultar su programación y horario a través de sus redes sociales @festivaldelasgalaxias.