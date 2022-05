La empresaria chalaca e influencer, Melissa Klug, continúa viento en popa con su romance con el futbolista del Sport Boys, Jesús Barco, con quien tiene un año y medio de relación.

La pareja realizó recientemente una romántica sesión de fotos con temática en el campo. Hace unos días, Jesús Barco colgó una fotografía donde posa junto a Melissa Klug y en la que se le ve muy enamorado junto a la ex de Jefferson Farfán.

“Usted no sabe el desorden de emociones que me provoca tu sonrisa”, escribió el futbolista al pie de la foto, recibiendo innumerables comentarios y me gusta a través de su cuenta en Instagram.

Ahora, Melissa Klug hizo lo propio y compartió una imagen donde se le ve tomada de la mano de Jesús Barco.

“Que lo que tenga que pasar, pase contigo. Para siempre Jesús Barco”, escribió la chalaca al pie de la foto tomada en los Pantanos de Villa.

Sin embargo, las críticas fueron en contra de la pareja pues, en febrero pasado, tuvieron una fuerte pelea que casi termina con el romance. Desde entonces, ambos prometieron que no volverían a publicar su romance y que lo mantendrían en total privacidad. Por ello, los comentarios no se hicieron esperar y los usuarios les recordaron esta promesa que hicieron pero que parece no cumplirán.

De esta manera, la pareja que se lleva 13 años de diferencia, se mostró más enamorada que nunca y a punto de cumplir su próximo sueño que es llegar al altar.