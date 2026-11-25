Costa Rica será la sede de la edición 2027 de Miss Universo, según anunció la organización del certamen tras la celebración de su 75 aniversario en Puerto Rico. La próxima competencia corresponderá a la edición número 76 del concurso de belleza, cuyos detalles sobre fechas, escenarios y programación de actividades serán comunicados posteriormente.

El anuncio fue realizado por Ronald Day, director ejecutivo de Miss Universe Organization, quien confirmó que la organización trabajará con aliados locales para preparar el evento y promover los atractivos del país centroamericano.

“ Nos complace llevar Miss Universe a Costa Rica en 2027. Esperamos trabajar de la mano con nuestros aliados locales para dar a conocer al mundo el extraordinario patrimonio natural y cultural del país”, expresó Day.

La confirmación se produjo después de la coronación de Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico, como Miss Universo 2026. La joven de 27 años hizo historia al convertirse en la primera mujer casada y con una hija en obtener el título, luego de que la organización modificara las reglas para permitir la participación de madres y mujeres casadas.

Jennifer Barreto devolvió la corona a Puerto Rico

La representante puertorriqueña se impuso a Melissa Núñez, de República Dominicana, quien obtuvo el puesto de primera finalista; Clara Vegas, de Venezuela, segunda finalista; Bea Millan-Windorski, de Filipinas, tercera finalista; y Georgia Waddington, de Nueva Zelanda, cuarta finalista.

Con este resultado, Puerto Rico consiguió su sexta corona en la historia del concurso y puso fin a una espera de 20 años. La última representante de la isla que había ganado el certamen fue Zuleyka Rivera, en 2006. Además, es la segunda vez que el territorio obtiene el título en su propio país, después del triunfo de Denise Quiñones en 2001.

Barreto señaló que está preparada para comenzar sus actividades como reina universal y manifestó su intención de ganarse el respeto y el cariño del público. También destacó que busca impulsar iniciativas vinculadas con el servicio y la filantropía.

Miss Universo reunió a 116 candidatas

La celebración por los 75 años de Miss Universo se realizó en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, donde participaron 116 candidatas de diferentes países.

La edición también estuvo marcada por controversias internas de la organización, entre ellas el veto a seis representantes del Sudeste Asiático: Tailandia, Indonesia, Vietnam, Malasia, Singapur y Laos.

Por el momento, Miss Universe Organization no ha anunciado las fechas oficiales ni los recintos donde se desarrollarán las actividades de la edición 2027 en Costa Rica.

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