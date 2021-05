La 63° edición del Miss Universo se realizó en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino ubicado en Florida, Estados Unidos. La representante de México, Andrea Meza obtuvo la corona.

Tras elegir a las 10 candidatas que desfilaron en traje de noche, el jurado decidió que las representantes de México, India, Brasil, República Dominicana y Perú estén en la fase de preguntas. Estas fueron las respuestas que dieron.

MISS MÉXICO

Pregunta. Si fueras la líder de tu país, ¿cómo habrías enfrentado la pandemia del COVID-19?

Respuesta: Yo creo que no hay una manera perfecta de manejar esta difícil situación como lo es el COVID-19. Sin embargo, creo que lo que yo hubiera hecho sería un bloqueo antes de que esto crezca porque perdimos muchas vidas y no podemos enfrentar eso. Debemos cuidar a nuestra gente. Esa es la razón por la que hubiera cuidado de ellos desde el principio.

MISS INDIA

Pregunta: ¿Los países deberían establecer cuarentenas por el COVID-19 para no tener problemas económicos o deberían abrir sus fronteras?

Respuesta: Viniendo de la India, y viendo lo que estamos atravesando en este momento, me he dado cuanta de algo importante. Nada es más importante que la salud de los que quieres y si tienes que escoger entre economía y salud, y el gobierno trabaja con la gente mano a mano y producen para la economía. Gracias.

MISS BRASIL

Pregunta: En muchos países, las mujeres aún son consideradas incapaces de ser grandes líderes, ¿cómo les dirías a estos países que están equivocados?

Respuesta: Las mujeres son parte importante de esta sociedad, y solo porque no hayamos sido educadas como los hombres, nosotras tenemos nuestro propio potencial. El mundo necesita la contribución de las mujeres porque nosotras estamos por una razón. Invito a todos los hombres que entiendan que somos las líderes de nuestras vidas y sí podemos hacer mucho por nuestras comunidades. Por favor, usen su poder.

MISS REPÚBLICA DOMINICANA

Pregunta: La noche en que ganó Miss Universo, Zozibini explicó la importancia de enseñarle liderazgo a las chicas jóvenes. Si tú ganas Miss Universo, ¿cómo harías eso?

Respuesta: Vengo de una familia completamente llena de mujeres, de las cuales me he impulsado para ayudarlas hoy día, trabajando con mi Organización Sin Fines de Lucro “El Orfanato Niños de Cristo”. Entiendo que no debo tener un título para ayudar a todas las niñas necesitadas a enseñarles cómo ser líder.

MISS PERÚ

Pregunta: ¿Qué le dirías a las mujeres que han sufrido de abuso sexual o doméstico?

Respuesta: Yo les diría que admiro su fortaleza. Son sobrevivientes y que yo también he estado en su lugar. Soy heroína de mi propia historia. Esa es la razón por la que le digo a las niñas pequeñas que han sido víctimas (de abuso sexual), que son sobrevivientes, son heroínas. Ellas tienen el poder. Nunca permitas que nunca nadie silencie tu voz.

El Jurado

En esta edición del certamen, el jurado estuvo conformado por mujeres que pertenecen a diferentes rubros como la actuación y la industria cosmética, así como por dos ex Miss Universo.

Arden Cho (actriz y modelo estadounidense) encabezó la lista de jurados de la gala. Le sigue la puertorriqueña Zuleyka Rivera Mendoza, Miss Universo 2006 y la estadounidense Brook Lee, Miss Universo 1997.

En la lista también figuran Sheryl Adkins-Green, actual directora de marketing de la reconocida marca de cosméticos Mary Kay, Deepica Mutyala, fundadora y directora ejecutiva de Live Tinted, una comunidad multicultural sobre belleza y cultura creada en el 2018.

Además, la organización consideró a la actriz y exbailarina profesional canadiense, Keltie Colleen Knight; así como a Christine DeVone Duffy, empresaria estadounidense y la primera mujer presidenta de Carnival Cruise Line, y a Tatyana Orozco de la Cruz, economista colombiana y presidenta de Arena Del Río, primer distrito de entretenimiento en América Latina que se inaugurará en 2024 en la ciudad de Barranquilla (Colombia).

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo conversan sobre "De viaje con los Derbez 2". (Fuente: Saltar Intro)