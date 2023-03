Si bien Tsumura, de 37 años, a este punto de su vida está sepultado en galardones y condecoraciones, recibir el trofeo de esta casa periodística supone para él la validez de sus compatriotas. “Significa que no solo soy reconocido en el mundo, si no que me reconocen en mi país, el Perú. Yo no hice campaña ni nada, sin embargó salió mi nombre. Esto ha sido orgánico, y me da una sensación de alegría y pertenencia”, dice en conversación con El Comercio.

Anualmente, Maido aparece en los primeros lugares de The World's 50 Bests Restaurants y Latin America's 50 Best Restaurants. / Joel Alonzo

Como un cocinero y empresario que constantemente es visto en congresos y conferencias internacionales, el 2022 fue una pausa en su vida para lograr consolidar el proyecto de sus sueños: la pollería Tori. “A pesar de que el mundo estaba reactivándose, yo necesitaba estar acá. También debía mantener a Maido y lancé al mercado mi línea de salsas”.

Sin embargo, Micha reconoce que su camino no ha sido fácil y la lucha fue constante. Incluso su familia se preocupó por su estado mental y llegó a incentivarlo a abandonar la idea. “Si me estresaba era porque este mercado es muy competitivo. Claramente el plato típico de los peruanos no es el cebiche, es el pollo a la brasa. Las personas ya tienen su pollería predilecta, ¿entonces cómo haces para que compren en la tuya? Para ellos no valía mi nombre, ni mi fama. Debía ser bueno, bonito y barato”.

Felizmente el resultado fue positivo, pudo manejar el estrés y ha empezado a recibir el fruto de sus sacrificios. “Hemos podido pagar nuestras deudas y otros gastos. Si no hubiera sido por [la reactivación económica], estaríamos en graves problemas”. Aunque aún no se han recuperado totalmente de los rezagos que dejó la pandemia, admite que el volumen de trabajo ha aumentado, incrementó el personal a su cargo y ya genera ganancias nuevamente.

“La pandemia nos enseñó una lección que ya habíamos adoptado como filosofía hace muchos años: el turismo gastronómico es fundamental en el Perú. Emprender un restaurante es muy complicado, conlleva mucha perseverancia para seguir tus sueños”, afirma sobre esta experiencia.

La presión crea diamantes

El chef considera que la presión ha sido de gran importancia para retarse a sí mismo y salir de su zona de confort. “Siempre debes llevarte al límite para poder generar nuevas experiencias, un contenido y un producto diferente. Mi recompensa y mi terapia es ver disfrutar a mis clientes, es la alegría más grande que puedo tener en el día”.

'Micha' se prepara para abrir tres restaurantes más en el Oriente y Europa entre este y el próximo año. / Joel Alonzo

El siguiente paso es franquiciar Tori y expandirlo como una cadena a nivel nacional e internacional. También ambiciona con que sus salsas peruanas sean exportadas. Más que ideas mercantilistas, lo impulsa el deseo de internacionalizar la cocina peruana a través de la exportación de insumos peruanos.

“Los productos amazónicos y andinos pueden ser empaquetados, para que la gente lo agarre y los use como productos en su cocina. Así como queso parmesano, el sillao, el aceite de oliva o salsa de tabasco, podemos volverlos insumos necesarios en la mesa de todas las personas del mundo”.

Podrían parecer suficientes ambiciones para la apretada agenda que ya posee, pero él sonríe y confiesa que también sabe divertirse entre toda la carga laboral. “He aprendido a separar los momentos. Chamba es chamba y después apago el chip. Me gusta estar en la calle, me gusta salir, me gusta juerguearme. ‘Work hard, play hard”.

Sabe que esa faceta es desconocida para muchos peruanos, por lo que planea mostrar más aspectos de su vida a través de redes sociales, “humanizarse”. “La gente quiere que postee cosas de mi vida personal, y lo voy a hacer. Me piden verme de forma común y corriente, no solo detrás de mi cocina”. Por ahora tiene una audiencia asegurada entre las personas que lo reconocieron durante las votaciones de los Premios Luces. No estamos seguros aún del tipo de contenido que vendrá, pero podemos garantizar que no escatimará en esfuerzos, como todo camino que emprende.