Ángela Ponce: conoce a la Miss España que da que hablar rumbo al Miss Universo 2018

Ángela Ponce, a sus 27 años, es la representante de España para el certamen más importante de belleza Miss España 2018. Es la primera mujer transexual en convertirse en Miss Universo España y ha generado comentarios a nivel mundial.

Ángela María Ponce Camacho nació en Sevilla, España, el 18 de enero de 1991. Estudió informática, pero no se dedicó a esa profesión. Desde muy joven se dedicó a la moda. También hizo un curso para ser comestóloga y complementar su carrera como modelo.

En el 2015, ganó el certamen de belleza Miss Cádiz. Según reveló en una entrevista para un medio de su país, solo fue al casting acompañar a unas amigas interesadas en el evento. Se animó e hizo el casting, jamás imaginó que quedaría seleccionada.



Ese mismo año, participó en el Miss Mundo 2015, en donde abordó la lucha a favor de las mujeres transexuales. En ese concurso no pudo ganar la corona ya que según reglas no podría obtener el primer puesto.



Luego de tres años, Ponce volvió a probar suerte en un concurso de belleza. Esta vez en el Miss Universo España 2018. En este certamen sí admiten desde hace algunos años a mujeres transexuales. Sale ganadora el 30 de junio.



Después de coronarse reina, Ponce ha enfrentado comentarios y críticas sobre si debió o no ganar. Siempre lo se ha mantenido tolerante ante el ciberbullying y declaraciones de sus colegas de otros países.

"Mi finalidad es dar a conocer mi realidad y hablar al mundo un poco sobre la educación en la diversidad que es tan escasa, un factor importante y que sin duda terminarían con tanto bullying, prejuicios y violencia", escribió Ángela Ponce en su cuenta de Instagram tras las polémicas declaraciones de la Miss Colombia Valeria Morales sobre su persona.



Ponce es la segunda de tres hermanos y sus padres siempre la han apoyado en las decisiones que ha tomado.

"He vivido momentos muy duros pero afortunadamente siempre he tenido una personalidad fuerte. Si se reían porque me ponía una diadema, mañana me ponía una corona, sin importarme lo que dijese la gente", reveló en una entrevista con el diario La Vanguardia.



Tras ganar el certamen de Miss España en junio de este año, tendrá que competir en la final de Miss Universo 2018 el 17 de diciembre de este año. La ceremonia será en Tailandia.