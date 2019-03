Anyella Grados: tras polémico video, ¿quién podría asumir la corona del Miss Perú 2019?

Basta un mal movimiento en redes sociales para acabar con tu reputación. Esta es la situación que actualmente Anyella Grados, la Miss Perú 2019, se encuentra viviendo luego de la filtración de una serie de videos en los que se le muestra en estado de ebriedad.

Ante este escándalo, aparece una nueva disyuntiva. ¿Quién asumiría la corona del Miss Perú 2019? Recordemos que la modelo trujillana de 19 años fue elegida para representarnos en la próxima edición del Miss Universo. Sin embargo, el certamen se encuentra evaluando su permanencia ya que las reglas del concurso prohíben ese tipo de conducta.

En octubre del año pasado, Camila Escribens (Miss Perú USA) y Yoko Chong (Ucayali) fueron las dos candidatas que quedaron a nada de obtener la tan esperada corona. Escribens obtuvo el segundo lugar y Chong quedó como la primera finalista.



La polémica en redes sociales es un factor que también acompañó a Miss Perú USA el año pasado. Ella fue blanco de críticas en Facebook debido a que en Missólogo Universo Perú, página que apoya a las reinas de bellezas del país, se aseguró que existía cierta predilección por la candidata y estudiante de la carrera de Negocios Internacionales. Según la cuenta, la modelo iba a recibir apoyo de un traductor para la ronda de preguntas. Sin embargo, el día del certamen Escribens respondió las consultas del jurado sin ningún apoyo. De hecho, su pregunta estuvo centrada en los inmigrantes venezolanos en el país. "Considero que no debemos juzgar a nadie y abrir las puertas a todo el que necesite", respondió en ese entonces.

Por su parte, Grados anunció en su cuenta en Instagram que tomará medidas legales contra la persona que la filmó sin su consentimiento. "Tomaré las acciones legales contra la persona que, contraviniendo las disposiciones legales, haya filmado sin mi consentimiento y luego difundido las imágenes que atentan contra mi honor y mi reputación; lo cual recuerdo perfectamente nombre y apellidos, ya que estaba consciente de la situación aquel día", indicó en dicha red social.

Jessica Newton, directora de la Organización Miss Perú, también se pronunció sobre el caso de la modelo trujillana. Ella expresó: "Me llegó el video, al igual que todo el mundo, ayer. Me habría encantado que mi reina tuviese la delicadeza de sentarse conmigo. Sobre el video nunca me enteré, nunca me lo comentaron y, la verdad, fue una manera más que desagradable de enterarme. Anyella Grados está en evaluación de Miss Universo, ellos decidirán si ellas digna de llevar el título del Miss Universo en el Perú. De no ser así, tomarán las medidas del caso".