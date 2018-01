Las acusaciones contra Mario Testino por presunto acoso sexual reveladas por el diario New York Times ya han traído consecuencias. Este sábado Condé Nast, dueña de importantes revistas de moda donde publicó el peruano, se pronunció.

"Estamos profundamente perturbados por estas acusaciones y las tomamos muy seriamente. En luz de estas presunciones, ya no comisionaremos ningún trabajo nuevo con Bruce Webber y Mario Testino en el futuro previsible", indicaron en un comunicado Anna Wintour, directora artística de Condé Nast y editora de Vogue, así como Robert A. Sauerberg Jr., jefe ejecutivo de Condé Nast.

Condé Nast, empresa multimillonaria, tiene en su catálogo de publicaciones revistas como Vogue, Glamour, GQ, Vanity Fair, etc. Esta última revista lanzó, en su edición de diciembre del 2017, fotos de Jennifer López y Alex Rodríguez tomadas por Mario Testino.

Condé Nast también anunció que este mes entra en vigencia un nuevo código de conducta para sus empleados, documento en el que trabajan desde octubre último, época en la que surgió el escándalo de Harvey Weinstein, productor de Hollywood acusado de acoso y abuso sexual.

Entre las nuevas directivas de Condé Nast para sus producciones fotográficas es que no habrá alcohol en los sets de fotos, ya no trabajarán con modelos menores de 18 años, se recomienda que los fotógrafos y los modelos no se queden solos, cualquier sesión de desnudos o poses sexualmente sugestivas será acordada previamente, etc.

En su reportaje de este sábado, el New York Times cita a modelos y ex asistentes que acusan a Mario Testino de realizar tocamientos indebidos y, en general, comportarse de manera sexualmente agresiva con hombres dentro y fuera del trabajo. La defensa del peruano indicó que la parte acusadora no es fuente confiable.