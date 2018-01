Critics' Choice Awards 2018: los looks de las estrellas en la alfombra roja

La temporada de premios de Hollywood continuó con los Critics' Choice Awards, gala en la que "The Shape of Water" de Guillermo del Toro partió como favorita con el mayor número de nominaciones. Pero en la alfombra roja, el otro gran atractivo de la ceremonia, los favoritos nunca están anunciados.

En la galería de imágenes que acompaña esta nota repasamos los looks de los artistas que llegaron a la gala realizada en el Barker Hangar en Santa Mónica, California.

SOBRE EL EVENTO

​ La actriz Olivia Munn fue la anfitriona de los Critics' Choice Awards 2018, los premios son otorgados por los críticos del cine y la televisión a los mejor del 2017.

En la categoría de Mejor película, la más importante de la velada, compitieron "The Shape of Water" junto con "The Big Sick", ''Call Me By Your Name", ''Darkest Hour", ''Dunkirk", ''The Florida Project", ''Get Out", ''Lady Bird", ''The Post" y "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

En las categorías de televisión la principal contendiente fue "Feud: Bette and Joan", con seis candidaturas. Otras de las producciones nominadas incluyeron a "Big Little Lies" y "Fargo".

"This Is Us", ''The Handmaid's Tale", ''Stranger Things", ''Game of Thrones", ''The Crown" y "American Gods" compitieron por el premio a la mejor serie de drama, mientras que en la categoría de comedia se midieron "black-ish", ''The Big Bang Theory", ''GLOW", ''The Marvelous Mrs. Maisel", ''Modern Family" y "Patriot".