Flashmode 2018: finalistas presentarán colecciones en showroom

En el marco del Festival Flashmode 2018, la Alianza Francesa y la Embajada de Francia realizarán el sábado 29 a partir de las 2:00 p.m. un showroom con las colecciones de los nueve finalistas del concurso dirigido a jóvenes diseñadores de moda que se realiza desde el 2006.

"Buscamos ofrecer un espacio de exhibición en el sector moda, para dinamizarlo, ampliar la gama de propuestas innovadoras y contribuir con la profesionalización de los nuevos creadores", expresó Natalia Mesía, directora de Asuntos Culturales de la Alianza Francesa.

El tema que ha propuesto el Flashmode 2018 es el de la relación entre moda y sostenibilidad. De esta forman se presentaron propuestas que plantean una moda consciente de la preservación del medio ambiente a través de la tecnología, el cuidado de los procesos de producción y la selección de insumos.

"Más allá del tema que hemos elegido, consideramos que la moda es también un espacio de reflexión e interpretación de la sociedad", agrega Mesía.

De una convocatoria realizada a nivel nacional, se han seleccionado a nueves finalistas: Andrea Alvarado Vargas (Inner Sydot), Lita Arirama Curitima (Arirami 2018), Diego Chávez Carpio (Cavare), Alexandra Hamann Gómez (Puzzle), Ireen Loayza Unyas (Qosqópolis warmi), Lidia Peralta Pablo (Corchorus Capsularis), Joselyn Puente Manrique (Psychotropical Jungle), Carlos Quispe Chávez (Revamp) y Cecilia Román Cuba (NO es NO).

El premio mayor será un viaje a Francia con una beca para seguir un curso de verano en el 2019 en el Instituto Francés de la Moda, uno de los institutos de moda más importantes del mundo, creado en 1986 por Pierre Bergé, cofundador de la marca Yves Saint Laurent.

En sus anteriores ediciones han participado diseñadores como Claudia Jiménez, Amaro Casanova, Genaro Rivas, Edward Venero, entre otros.