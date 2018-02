Gerardo Privat y los momentos más polémicos de su vida pública

Gerardo Privat no solo impulsó tendencias en las pasarelas, también lo hizo en las redes sociales, plataformas que en más de una ocasión albergaron discusiones sobre frases, ideas o actitudes que tuvo el modista fallecido en Trujillo la mañana del domingo.

De innegable talento para la moda, Gerardo Privat también supo ganar titulares con polémicas. Aquí recordamos algunas de las más sonadas.

1. "MUJER QUE NO ES MALA ES CHOLA"

En 2012, tras su presentación en LIF Week, Gerardo Privat se enfrentó a la bloguera Lorena Salmón, quien criticó la colección que presentó en aquella ocasión.

En su blog Fashionholik, la especialista en moda dijo que el trabajo del diseñador era una "versión marketera totalmente insoportable". Él respondió con un muy criticado mensaje en Twitter.

"Sé que tú nunca podrás comprar un vestido mío, menos entrar en él, ni lucirlo. Te ruego que si no te gusta nuestra colección o el márketing te parece insoportable, simplemente no escribas sobre mi marca, hazte a un lado de toda fabulosidad", dijo Privat, quien añadió el criticado hashtag: #MujerQueNoEsMalaEsChola.

2. UN COMERCIAL SOBRE EL CÁNCER

Al año siguiente, Gerardo Privat decidió vincular su respaldo a la Liga Peruana de Lucha Contra El Cáncer vinculándola al lanzamiento de su colección Primavera-Verano.

El diseñador lo hizo con un spot publicitario que fue acusado de banalizar el cáncer.

"Llevo un Privat, joyas. Lo tengo todo… también cáncer", dice la protagonista del comercial.

3. PROBLEMAS CON LAS DROGAS

En 2015, Gerardo Privat apareció en mal estado al lanzamiento de su colección de Otoño/ Invierno. Al año siguiente reconocería que para aquella época debía drogarse para poder cumplir con sus compromisos.

"Fue una etapa crítica, estuve postrado en una cama y la única forma de levantarme era aspirando cocaína (...) Me tomaba un cóctel de pastillas para que pase el día y llegue el siguiente (...) No, (no se me cruzó por la cabeza desaparecer), felizmente", declaró en el programa "Día D".

4. PUBLICACIÓN DE FOTO ÍNTIMA

En diciembre del 2016, el diseñador generó controversia al publicar una imagen íntima junto a su pareja en sus redes sociales.

"No es por nada pero hoy amanecí bien rico. Pueda que se deba a mi sueño reparador del fin de semana (o) quizá a lo enamorado que estoy", escribió Gerardo Privat como leyenda de la imagen que lo mostraba con el torso desnudo al igual que a su acompañante.