Gerardo Privat: los problemas médicos y legales que lo afectaban

Gerardo Privat murió la mañana del domingo en Trujillo, ciudad a la que llegó a finales del 2017 para alejarse de una disputa legal con su hermana menor e intentar recuperar su cada vez más débil salud.

Como contó el modisto en la que fue su última entrevista en TV, en los últimos meses enfrentaba una fuerte depresión por los problemas legales y económicos con los que lidiaba, además de un diagnostico médico inoperable: dos edemas cerebrales.

De acuerdo a lo dicho por su madre, Mery Dexter, en "Día D", el diseñador de modas tenía una orden de captura por un juicio por difamación que le interpuso su hermana María Lucía Privat en 2017. Ese panorama agravó su condición, pues el temor de salir a la calle y ser arrestado lo sumía en la depresión.

UNA EMPRESA EN DISPUTA

La demanda por difamación interpuesta por María Lucía era una respuesta de la también modista a las acusaciones que formuló Gerardo Privat en su contra en una entrevista con la revista "Caretas" en mayo del 2016.

En aquella ocasión, el diseñador aseguró que su hermana se aprovechó del tiempo que estuvo en rehabilitación (y de su debilitada salud mental) para robarle su empresa. También dijo que María Lucía alentaba su adicción a las drogas para poder arrebatarle su patrimonio.

"Cuando me llevó a firmar unos documentos a una notaría. Ella me dijo 'firma nomás, lo que está escrito es lo acordado el otro día en tu casa…'. Yo firmé porque no se me pasaba por la cabeza desconfiar de mi hermanita. Pero los papeles que me dieron a firmar no eran el acuerdo de administración de marca que acordamos en la reunión en mi casa, pues lo que me hicieron firmar era una sucesión de marca. Al salir del centro de rehabilitación luego de ocho meses y medio fue muy doloroso enterarme de la estafa de la que había sido víctima", declaró en su momento Gerardo Privat.

En una entrevista con "Amor, Amor, Amor", María Lucía aseguró que el acuerdo con su hermano fue claro, que él le cedió la marca Gerardo Privat cuando esta estaba en quiebra y que ella la reflotó y creó, además, las marcas Privat y Casa Privat, como llamaban al atelier.

Poco después, Indecopi falló a favor de María Lucía Privat y le prohibió a Gerardo Privat usar cualquiera de esas marcas, incluida la que llevaba su propio nombre.

LOS ÚLTIMOS DÍAS

Para continuar su labor como diseñador, Gerardo Privat creó en 2017 la marca Atelier by Gerardo Privat. Pero según relató la madre del modisto, su hermana se comunicó con ella vía whatsapp para recordarle que no podía hacer mención a la marca que ella poseía.

Ya viviendo en Trujillo, Gerardo Miguel Privat Dextre recibía tratamiento psiquiátrico y rehabilitación ambulatoria. Los edemas cerebrales que le diagnosticaron, según se informó en reportaje de "Día D", no podían ser tratados por falta de dinero.