Mientras graba las escenas de la novela “Torbellino: 20 años después”, la actriz Estefanía Cox deja de interpretar a Nadia, su personaje en la ficción, para conversar sobre otra de sus pasiones: la pintura.

Cuando Cox era una niña, sus prendas siempre solían estar manchadas de pintura. Como ahora, ella no soltaba su juego de brochas de las manos. "Pinto desde siempre", confiesa la artista que este año creó por primera vez una serie de ilustraciones para "Mujer Power", colección que acaba de lanzar con la marca Denimlab.Con siete prendas, entre polos y casacas de estilo 'wild chic' (onda urbana), Estefanía Cox presenta dibujos y frases que muestran su visión del empoderamiento femenino con miras a celebrar el Día de la Mujer.

"Quería reflejar cómo es una mujer que se deja llevar, se atreve a probar cosas nuevas y rompe las reglas. Pensé en aquellas que se sienten libres de cometer errores, no temen y se liberan", detalla.



—Mirada interior—

Para la pintora, un jaguar, un dragón o la naturaleza misma son algunos de los símbolos que representan a los diversos tipos de mujeres. Cox revela que durante su proceso de creación, fue importante encontrar referencias que se diferencien del estereotipo que asocia a la mujer fuerte con los dibujos de garras o colmillos.

“Esta colección cuenta con ilustraciones de animales que representan protección y con dibujos de la naturaleza porque considero que a través de ella se puede mostrar la fortaleza que nace de la sutileza”, explica sobre estas ilustraciones que están acompañadas de mensajes como "Fuerza" o "Respeto".



"Mujer Jaguar", ilustración de Estefanía Cox.

Con esta colección, Cox espera que cualquier persona se sienta libre de llevarlas, no solo mujeres (como estuvo pensada en un principio). "Me gustaría que sean para una persona que se siente libre de ponerse lo que he hecho, y que al hacerlo no tenga reparos. Sería estupendo que al usar la prenda se sientan motivados", anhela la artista.

Antes de continuar con los ensayos de la novela, Cox confiesa que su pasión por la pintura la acompaña en sus nuevos proyectos. "En 'Torbellino: 20 años después' interpreto a Nadia, una chica que pinta murales, hace beatboxing [habilidad de producir sonidos de batería con la boca] y rap", finaliza la artista que, como la mujer que la inspira, acepta todo tipo de retos que se le presentan.