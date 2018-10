LIF Week 2018: René Funk presenta "Última", su primera muestra individual

Criaturas fuera de lo común, rodeadas de flores y bosques encantados. De esta manera se podría describir "Última", la primera exposición individual que el fotógrafo peruano René Funk acaba de inaugurar y que estará abierta al público hasta el 15 de diciembre en el Art Gallery del BTH Hotel.

Este proyecto ha sido realizado exclusivamente como anticipo a la LIF Week 18.19 Verano, la semana dedicada al diseño peruano que se iniciará el miércoles 24 de octubre. En este conjunto de fotografías, Funk busca contar la historia de Persona –interpretado por la modelo Laís Trussardi–, alguien sin identidad que se desenvuelve, mimetiza y acopla en un mundo onírico y misterioso. Allí se encuentra rodeada de paisajes exóticos, pero no sabe quién es y tampoco para qué está ahí. Cada una de estas emociones se transmite a través de las imágenes.

Para el desarrollo de esta muestra, el artista escogió a Annie Leibovitz como su inspiración y mayor referente. "Con 'Última' quería lograr un resultado atmosférico, cuestión que encontré en las fotografías de Annie Leibovitz. También tuve otros referentes como películas y hasta videojuegos […] Las fotos reflejan un poco mi fijación por los cuentos fantásticos e historias mágicas. En este caso, la técnica de Annie y cómo maneja su fotografía de manera atmosférica fue lo que me impulsó a desarrollar este proyecto. Persona puede ser un rol ficticio o no, este recurre a su entorno para transitar de manera natural y fluida", cuenta Funk.

ARTE CAMBIANTE

A pesar de que René Funk tiene más de diez años en la industria fotográfica, él explica que no logra encontrar un solo estilo que pueda definir su trabajo. "Lo que me gusta de la fotografía es justamente eso, poder cambiar, pues hay muchas tendencias y uno se va acomodando con las técnicas […]. No podría decir que tengo un estilo propio, ya que cada vez siento que voy cambiando y mejorando", afirma.

En la última década, Funk ha participado en muestras colectivas en el Centro de la Imagen y en Monumental Callao, pero esta es su primera individual. "No es la primera vez que trabajo en el rubro de la moda, pero tal vez sí el momento en el cual estoy más enfocado en ella. No es un cambio, más bien se trata de un complemento a mi rubro de publicidad en el cual ya tengo una década trabajando. Ahora decidí darle un poco más de tiempo a la moda para ver hasta dónde se puede llegar, y me gusta", finaliza.

MÁS INFORMACIÓN

Lugar: Art Gallery del BTH Hotel.

Dirección: Av. Guardia Civil 727, Córpac.

Horario: de lunes a domingo, de 10 a.m. a 10 p.m.

Ingreso: libre.