A sus cortos 22 años, Elisabeth Kanzler vivió en carne propia lo complicada e injusta que puede llegar a ser la industria de la moda.

La joven maniquí de nacionalidad germano-peruana logró llegar al top 22 entre las miles de participantes que hicieron el cásting para “Germany’s Next Topmodel”, el ‘reality’ de modelaje más importante de Alemania bajo el mando de Heidi Klum. Sin embargo, ella cuenta –con un sinsabor en sus palabras– que, a pesar de que su eliminación de la competencia fue hace una semana, aún lo encuentra inexplicable.

“Heidi [Klum] me eliminó del programa por haber intentado darle un toque personal al vestido que utilicé en una de las pasarelas. Muchos seguidores del programa calificaron su acción como la decisión más imparcial de las 13 temporadas del ‘reality’. Incluso mi mentor en el programa [Thomas Hayo] discutió con ella, pues él estaba seguro de que llegaría a la final”, explica Kanzler, quien nació en Alemania, pero lleva en la sangre raíces peruanas debido a que la familia de su madre es de Ica.

A ello, se le suma otro factor que genera algo de impotencia en la modelo. “Es increíble que en las 13 temporadas del ‘reality’ una chica de color no haya ganado”, agrega Kanzler. La modelo explica que entre las participantes de la competencia siempre destacan modelos de color, pero, lamentablemente, nunca alcanzan el primer puesto del programa.

MÁS QUE UNA COMPETENCIA

Pero no todo tiene que ser visto desde una perspectiva negativa. La joven de 22 años afirma que esta experiencia le ha dado sabiduría que llevará consigo por el resto de su vida. “No solo he aprendido sobre las pasarelas y la televisión. Me deja una lección sobre lo dura que puede ser esta industria [de la moda], pero hay que aceptarlo y seguir creciendo”, manifiesta.

Una publicación compartida de Lis (@lis.topmodel.2018) el Mar 2, 2018 at 2:26 PST

Además, la modelo garantiza que a pesar de que en este tipo de ‘reality’ se suele ver duros enfrentamientos entre las participantes por tratar de sobresalir, su paso por el programa ha sido diferente.

“Mi amistad con las otras concursantes es lo mejor que me llevo de ‘Germany’s Next Topmodel’. Conviví con jóvenes de diferentes lugares y culturas, y recibo su apoyo hasta el día de hoy, al igual que los consejos de Thomas Hayo, mi mentor, quien fue la persona que me sugirió no dejar este camino”, finaliza con emoción.