En su oficina miraflorina, cada rincón guarda un recuerdo preciado relacionado a la industria de la moda. "Esta revista ['Vogue Latinoamérica'] tiene fotos de mis diseños en París. En otra ocasión, usaron mi marca para una sesión de fotos en Machu Picchu. Tengo un cuarto lleno de abrigos de alpaca y, una vez, se llevaron la colección completa para utilizarlos en un cortometraje de Estados Unidos", cuenta detalladamente la diseñadora de modas Norka Peralta, mientras extrae algunas revistas de los cajones de su escritorio.

Este año, Peralta no solo celebra su aniversario 40 de carrera en el mundo de la moda. La artista, además, conmemora 20 años de la creación del Centro de Altos Estudios de la Moda (CEAM), el instituto de moda más importante del Perú, donde reconocidos rostros del rubro como Claudia Jiménez, Jessica Butrich y Alessandra Mazzini tuvieron allí sus inicios. "Fue mi madre quien se encargó de enseñarme diseño y confección. Visto a mis muñecas desde que tengo uso de razón. Cada vez que tenía un quinceañero creaba mi propio vestido el día anterior. Al principio, le prestaba los vestidos a mis amigas, pero el mosquito de ser empresaria me picó y decidí empezar a ponerles precio. Con el paso de los años, una compañera insistió en que estaba desperdiciando mi talento, y me animó a abrir mi primera tienda en el Jirón de la Unión", recuerda con orgullo.

Hace 45 años, ese local marcó el inicio de su larga y apasionada trayectoria. "Hay gente que me dice que debería descansar, pero no puedo. Si me tengo que quedar hasta las 2 a.m. viendo los últimos detalles de mis diseños, pues así será. La constancia y tener un objetivo claro son dos cosas que me han ayudado a mantenerme vigente todos estos años. Eso se ve reflejado en mis prendas. La gente sabe que si busca a Norka, tendrá un valor agregado en su vestimenta", manifiesta la diseñadora.

—Vestir a las celebridades—

Figuras destacadas del medio como Jessica Newton y Gisela Valcárcel o las participantes del certamen Miss Perú han inspirado muchos de sus bocetos.



La artista cuenta que le alegra saber que, a diferencia de décadas pasadas, hoy en día los peruanos ven el mundo de la moda como una posibilidad de poder desarrollarse profesionalmente. "Si hace 20 años querías estudiar diseño de modas, te decían que buscaras otra carrera. Antes de inaugurar mi instituto [CEAM], tuve que buscar la manera de llegar a las familias y decirles que sí era posible vivir de la moda. En la actualidad, eso ha quedado totalmente demostrado", finaliza Peralta.