Sumy Kujon lanzó su nueva colección "Mestiza"

Vestir cómodo también significa estar a la moda. Animados por la tendencia 'athleisure' –término que deriva de las palabras 'athletic' (atlético) y 'leisure' (ocio)–, muchos diseñadores han apostado por incluir en sus colecciones prendas deportivas icónicas de los 90.

Lo hizo en el 2014 el diseñador estadounidense Alexander Wang, quien revolucionó las pasarelas de H&M al presentar un conjunto de polos holgados, poleras anchas, leggins y zapatillas. Dos años más tarde, la cantante Rihanna colaboró con la marca Puma para lanzar prendas 'oversize' en una fusión de diversos estilos con onda deportiva. Sin alejarnos mucho, la tendencia 'athleisure' es una de las favoritas de la diseñadora peruana Sumy Kujon, que lanzó en Perú y México su colección Mestiza.

(Foto: El Comercio)

VOLVER A LOS ORÍGENES

Para esta colección, Kujon confiesa que se inspiró en sus raíces chinas y peruanas. Así nacieron 15 tenidas atemporales, cómodas y versátiles, elaboradas con algodón pima y baby alpaca, pensando en mujeres empoderadas y viajeras.



"Mestiza está inspirada en mi linaje chino-peruano. Chino, por mi lado paterno; peruano, por mi lado materno. Reinterpreto mis orígenes amazónico, afro y andino en piezas con cortes estructurales que mantienen la sutileza que caracteriza mi marca", comenta la modista.

De esta mixtura nacen 'parkas' (abrigos largos), vestidos con sofisticadas mangas, chompas holgadas y reversibles, y pantalones deportivos. La diseñadora explica que para esta colección se tomó la licencia de explorar estilos deportivos que la hacen sentir cómoda. "Me encantan los vestuarios inteligentes. Diseñar una prenda reversible y que incluso se pueda usar hacia adelante o hacia atrás. Para mí, la moda es eso: no se debe estancar en una sola pieza, debe ser versátil", afirma Kujon, quien reconoce que apostar por los estilos deportivos es un reto que acepta. No en vano fue ella la que quedó seleccionada para diseñar la camiseta de la selección peruana para las Eliminatorias Brasil 2014.