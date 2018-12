Un viaje a la selva peruana lo cambió por completo. Yirko Sivirich, el modisto iqueño, tomó como fuente de inspiración los paisajes, animales y colores de la Amazonía para Sallqa Pacha, colección que presentó en la última edición de LIF Week Primavera-Verano 18/19.

Sin embargo, hace unos cuantos meses un nuevo reto se presentó en su camino. El diseñador recibió una invitación del Ministerio de Cultura de Tailandia para formar parte de Celebration of Silk, en Bangkok, a inicios de diciembre. En esta pasarela, junto a otros 24 diseñadores de diversas partes del mundo, representó al Perú por segunda vez. Sivirich formó parte de la Thai Silk International Fashion Week, la semana de la moda del país asiático en la que cautivó con una propuesta de casacas, vestidos y hasta ropas de baño que hacen referencia a las mariposas, delfines y guacamayos nacionales.



"Tiene una conexión con la colección de LIF Week. Algunas de las prendas las repliqué con tela tailandesa. El reto era trabajarlas con 80% de esta seda. [...] He hecho varios desfiles fuera del país, pero este es el primero que realizo en un lugar tan lejano como Tailandia. Solo para llegar me tardé casi dos días. Ver la bandera peruana allí es emocionante. Sobre todo porque mis prendas más comerciales siempre llevan el escudo, el ekeko y otros símbolos peruanos. Cada vez que salgo de viaje [a este tipo de eventos], prácticamente me llamo Perú", cuenta Sivirich.



ABREN PASO

Aunque el creador considera que la industria de la moda peruana aún no alcanza su máximo esplendor, él cree que estamos yendo por buen camino.



Él explica: "Así como ocurrió el 'boom' de la gastronomía, la industria de la moda está creciendo. Tiempo al tiempo. [...] Nuestra materia prima es muy buena. Es cuestión de ponerse las pilas. Siempre diré que nunca voy a dejar de aprender".